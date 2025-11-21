King & Prince¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥ï¥±¤È¤Ï¡© 2025Ç¯¤Î³èÌö¤ò¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë
Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢°Ê²¼¡Ö¹ÈÇò¡×¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡ÖSTARTO¼Ò¡×¡Ë¤«¤é¤ÏKing & Prince¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¥ó¥×¥ê¡×¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
STARTO¼Ò½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£2023Ç¯5·î¤Ë2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢NHK¤Ï¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²Î¼ê¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Î³èÌö¡×¡ÖÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¡×¡ÖÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¡× ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢CD¡¦DVD¡¦Blu-ray¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¼ÂÀÓ¡¢Æ±¶É¤¬¹Ô¤Ã¤¿Web¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Ï2025Ç¯¤Î³èÌö¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥¥ó¥×¥ê¤Î2025Ç¯¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¡ÈÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ÎÇ¯¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢2024Ç¯¤Ë2¿Í¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È³ô¼ç¤òÌ³¤á¤ë¡ÖKing¡õPrince³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¡£STARTO¼Ò¤È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î28Æü¤Ë¤ÏÂæÏÑÈÇ¹ÈÇò¡Ø2025Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡Ù¡ÊTTVÂæ»ëÉÑÆ»¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤Î³èÆ°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¸åÈ¾¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡Ù¤¬ÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤â¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢±ÇÁü¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¸åÈ¾¤Ï¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ø¥Ä¥¥è¥ß¡Ù¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹½À®¤Ë¡£ºÇ¿·¤Î¥¥ó¥×¥ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 °¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç½Ð±é¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï²ÎÈÖÁÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤â¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾ï¤ËÏÃÂê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¡¢11·î15¡¢16Æü¤Ë¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¡ÖKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤òZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼Â»Ü¡£¥Ä¥¢¡¼¤â´Þ¤á¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¹ÈÇò¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢12·î24Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ÈÇò¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤é¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¥¥ó¥×¥ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
