賛否両論シェフ・笠原将弘氏、自慢の“無限ブロッコリー”レシピを紹介 おかずや酒のつまみにも「絶対うまい」「これなら私でも作れそう」「温でも冷やしでもいけそー」

賛否両論シェフ・笠原将弘氏、自慢の“無限ブロッコリー”レシピを紹介 おかずや酒のつまみにも「絶対うまい」「これなら私でも作れそう」「温でも冷やしでもいけそー」