賛否両論シェフ・笠原将弘氏、自慢の“無限ブロッコリー”レシピを紹介 おかずや酒のつまみにも「絶対うまい」「これなら私でも作れそう」「温でも冷やしでもいけそー」
日本料理店「賛否両論」オーナーで、料理人歴30年以上のキャリアを誇る笠原将弘氏が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「これはね、なかなかの笠原の最近のヒット作になる予定」と自信たっぷりに“無限ブロッコリー”のレシピ・作り方を紹介し、17万回再生超え（21日 午後5時時点）の反響を呼んでいる。
【動画】「絶対うまい」「これなら私でも作れそう」賛否両論・笠原シェフが教える“無限ブロッコリー”の作り方
この日、笠原氏がメイン食材に選んだのは、料理の具材はもちろん付け合せとしても重宝する「ブロッコリー」。野菜の中でもタンパク質が多いとされ、近年は“筋トレ民”たちにも人気の高い野菜の1つだ。
材料は、ブロッコリー、玉ねぎ、ニンニク、カニカマ（ちくわ、ツナ缶を代用してもいい）。
作り方は簡単で、薄切りにした玉ねぎ、ニンニク、ほぐしたカニカマをフライパンで炒め、そこにさっと茹でたひと口大のブロッコリーを合わせ入れるだけ。タイトルにも記しているように、「カニカマ」「固形コンソメの素」「マヨネーズ」の使用が味の決め手になっている（調味料としてはほか、酒、みりん、塩、サラダ油、しょうゆ、黒コショウ、白ごま）。
食卓のおかずとしてはもちろん、酒のつまみ、弁当のおかずにもピッタリな一品だといい「もうこれで明日からブロッコリーが（店から）なくなるよ。大丈夫かな？」と、ユーモアたっぷりに話していた。
コメント欄には「これは美味しそう」「絶対うまい」「彩りきれいで良いですね〜」「温でも冷やしでもいけそー」「これはブロッコリーなくなっちゃいますね」「これなら私でも作れそう」「早速作ったけど好評でした！」「最高に美味しかったです！」「コーン入れてもおいしそう」「パスタにあえてもおいしそう」「鶏胸肉とか入れてもおいしそう」「ちょっとアレンジして明日の夕飯に作ってみます！」「真似して作ってみます」など、さまざまな反響が寄せられている。
