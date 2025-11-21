¡ÚÂ®Êó¡ÛÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¤Î2ÂåÌÜ¥Í¥³±ØÄ¹¤Î¡ÖÆó¥¿¥Þ¡×¤¬±ÊÌ²¡¡ºÇ´ü¤Ë¡Ö¥Ë¥ã¡¼¡×¤ÈÌÄ¤Å·¹ñ¤Ø¡Ä
¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¤Ï¡¢£²ÂåÌÜ¥Í¥³±ØÄ¹¤Î¡ÖÆó¥¿¥Þ¡×¤¬¡¢£±£±·î£²£°Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë±ÊÌ²¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æó¥¿¥Þ±ØÄ¹¤Ï¡¢¥á¥¹¤ÎÍÎÇ¤Ç¡¢£²£°£±£°Ç¯£³·î¤Ë²¬»³»Ô¤ÇÃÂÀ¸¡£
¡¡À¸¸å£²¤«·î¤´¤í¤ËÆ»Ï©¤Ç¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò²¬»³»Ô¤Î¼çÉØ¤¬µß½Ð¡£ÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë²¬»³ÅÅµ¤µ°Æ»¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡È¥¢¥¤¥É¥ëÇ¡É¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢½éÂå¤¿¤Þ±ØÄ¹¤Î¸å¤ò·Ñ¤°·Á¤Ç¡¢£²£°£±£µÇ¯¤«¤éÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¤Î£²ÂåÌÜ¥Í¥³±ØÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íâ£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÄ¹ÂåÍý¤äµ®»Ö±Ø¤¿¤Þ¿À¼ÒµÜ»Ê¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£°·î²¼½Ü¤«¤é¿©Íß¤¬Äã²¼¤·¡¢ºÇ´ü¤Î¿ôÆü¤Ïºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¡££±£±·î£²£°Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë°ì¸À¡Ö¥Ë¥ã¡¼¡×¤ÈÌÄ¤¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¤Ï¡¢£±£²·î£±£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëµ®»Ö±Ø¤Ç¼ÒÁò¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£