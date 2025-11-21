¡ÖÂ©»Ò¤Ë¥á¥À¥ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×2ºÐÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¡×¡¡°ñÎ´ÂÀÏºÁª¼êÄÌ»»20¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
15Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£
²áµî4Âç²ñ¤Ç19¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿å±Ë¤Î°ñÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢º£Âç²ñ1¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¤Î¡ÖÃË»Ò400m¼«Í³·Á¡×¤ËÄÌ»»19¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ñÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£
¤³¤ÎÆü¤¬2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¡¦¤«¤Ê¤È·¯¤ÈºÊ¤ÎÈþÎ¤¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿å±Ë¶¥µ»¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥é¥ó¥×¤Ç¤âÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤ë½é¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£
ºîÀï¤Ï¡È¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡É¤Ç¡¢¤½¤ÎºîÀïÄÌ¤êÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Î50¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÈ´¤«¤ì¡¢2ÈÖ¼ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£
¤³¤ì¤¬ÄÌ»»20¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ñÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¡§
¤¤ç¤¦Â©»Ò¤¬2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯º£Æü¤«¤é6Æü´Ö¡¢½éÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¡¢¶â¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¡¢Â©»Ò¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£