ÁÎÎ·±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï74ºÐÃËÀ¡¢»ö¸Î¤«¤é19»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¡¡ÂçÊ¬
20ÆüÍ¼Êý¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢Êâ¹ÔÃæ¤Î¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬ÁÎÎ·¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢21Æü¸á¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁÎÎ·±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï74ºÐÃËÀ¡¢»ö¸Î¤«¤é19»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¡¡ÂçÊ¬
20Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢ÃæÄÅ»ÔÌî°Í¤Î¸©Æ»ËüÅÄー»ÍÆü»ÔÀþ¤Ç¡¢Êâ¹ÔÃæ¤Î¹âÎðÃËÀ¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÇàÌÚ½ÕÉ×¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢ÇàÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢21Æü¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¿®¹æ¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤¬¤Ê¤¤ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿±§º´»Ô¤ÎÁÎÎ·¤ÎÃËÀ¡Ê43¡Ë¤«¤éÏÃ¤ò¤¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ä¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÃæÄÅ·Ù»¡½ð¤Ï21Æü¤«¤é5Æü´Ö¡¢¸òÄÌÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤òÈ¯Îá¤·»ØÆ³¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£