東京メトロ千駄木駅から徒歩6分、JR日暮里駅の南改札口から徒歩11分。

静かな路地にたたずむ2階建ての古民家をリノベーションして、2021年12月にオープンしたのがカフェ「Lecoin」です。

ガラス窓に描かれた店名やメニュー看板、そして店先を彩る植物の数々が、ナチュラルでやさしい雰囲気を演出しています。

ドアの向こうに広がるのは、ドライフラワーがいたるところに飾られた華やかな空間。

花瓶にシンプルにいけられたものから、天井から吊るされたフォトジェニックなアレンジまで、どこを切り取っても画になる美しさです。思わずカメラを向けたくなりますよ！

「Lecoin」ではドライフラワーの販売もおこなっています。

ラインナップは、おうちの花瓶にそのまま飾れる「フラワーアレンジメント」2500円や、ちいさな試験管にドライフラワーを閉じ込めたおしゃれなアイテム650円など。気に入ったものを見つけたら、おみやげに連れて帰るのもおすすめです。

2階はまるでアートギャラリーのようにおしゃれな空間。グレーを基調とした壁に、ドライフラワーやアンティーク調のテーブル＆チェアが並びます。

家具や食器は、「バラバラ」をテーマにセレクトされたもの。同じものがほとんどない組み合わせにセンスが感じられます。



テーブル席は1階と2階をあわせて5卓。週末は満席になることも多いため、平日がおすすめ。もし週末に足を運ぶなら、予約をしておくとスムーズですよ。



「Lecoin」では、月替わりのパフェや焼き菓子などのスイーツ4種と、自家製ガレット3種が楽しめます。ガレットにも季節ごとに変わるメニューがあり、訪れるたびに新しい味に出合えるのも魅力です。

11月の期間限定「ノワールパフェ」2200円は、“黒”をテーマに竹炭を使ったトッピングが印象的。バニラアイス、黒ごまアイス、竹炭を練り込んだ黒いバニラアイスに、洋梨やクランブル、マスカルポーネクリームを重ねたぜいたくな1品です。



トップに飾られたおしゃれな板は、実は飴細工。崩していっしょに食べると、パリパリとした心地よい食感も楽しめます。

実際にいただいてみると、すっきりとした味で最後まで食べやすい印象。バニラアイスは濃厚というよりは軽やかでやさしい甘みで、ほかのトッピングの甘さや酸味を包み込んでくれます。

ごまの香りも豊かで、ごま好きな人にはたまらない仕上がりです。



以前は旬のフルーツを中心にパフェを考えることが多かったそうですが、今年からは“色”をテーマにすることが増えているのだとか。過去には、“黒”と対になる“白”をテーマに、ココナッツとグレープフルーツで仕上げたパフェも登場していたそうです。



月替わりのパフェにあわせて、月替わりのドリンクも用意されています。「ノワールパフェ」にぴったりなのが、期間限定の「黒ごまラテ」880円です。



パフェの甘さを引き立てるため、こちらはより甘さ控えめに仕上げられています。黒ごまペーストをミルクで溶かして作るので、ひと口で黒ゴマの香ばしい風味がふわっと広がるちょっとユニークな1杯です。パフェと一緒にいただくと、味わいのバランスが絶妙な組み合わせでした。



野菜とサーモンをぜいたくにのせた定番ガレット

「Lecoin」ではスイーツだけでなく、食事メニューも人気。なかでも「スモークサーモンのサラダガレット」1800円はオープン当初から多くの人から愛されてきた定番です。

そば粉100%の自家製グルテンフリー生地に、葉野菜のサラダ、スモークサーモン、クリームチーズをぜいたくにトッピング。さらに、スパイスを利かせた日替わりの自家製デリを添えることで、サラダながらもしっかり満足感のある味わいに仕上げています。



ちなみに取材時のデリは、「キャロットラペ」と「白インゲン豆のマリネ」でした。

ガレット生地はやわらかく、もちもちとした食感。ほどよく香るそば粉の風味が、トッピングの味と見事に調和しています。スモークサーモンのうま味やピンクペッパーのスパイシーさなど、素材それぞれの個性がしっかり引き立っていました。



花と食で心とからだを癒やす「Lecoin」。日替わりや月替わりのメニューも多く、訪れるたびに新しい発見があるはずです。谷中さんぽの途中に、ぜひ立ち寄ってみてくださいね♪

◼︎Lecoin（るこわん）

住所：東京都台東区谷中5-4-3

TEL：03-5834-2226

営業時間：11〜18時（17時LO）

定休日：無休

アクセス：東京メトロ千駄木駅から徒歩6分、JR日暮里駅から徒歩11分



