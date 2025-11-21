À»ÏÂ³Ø±à¤¬·«¤ê¾å¤²½Ð¾ì¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¤¬Áª¼ê¸¢¼Âà¡ÄµÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤¬·èÄê
ÀçÂæ°é±Ñ¤Î¼Âà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½àÍ¥¾¡¹»¡¦À»ÏÂ³Ø±à¤¬ËÜÂç²ñ¤Ø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï11·î21Æü¡¢µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ»ÏÂ³Ø±à¹â¹»¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸©Âç²ñÍ¥¾¡¤ÎÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤Ç¡¢½àÍ¥¾¡¹»¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¤ËÂÇ¿Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ¼°¤Ë½Ð¾ì¤Î°Õ»×¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¤¬·è¾¡¤ÇÀ»ÏÂ³Ø±à¤òÇË¤êÍ¥¾¡¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤òÁ°¤Ë°é±ÑÂ¦¤«¤é½Ð¾ì¼Âà¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬À»ÏÂ³Ø±à¤Ë½Ð¾ì¤òÍ×ÀÁ¡£¼õÂú¤ÎÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡À»ÏÂ³Ø±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤·Á¤Ç¤ÎÁ´¹ñÀÚÉä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë