ジェットフォイル新船の外観イメージが公表

九州郵船は2025年11月21日、鉄道・運輸機構との共同発注により、川崎重工とジェットフォイル新船の建造契約を締結したと発表し、新造船のイメージも公開しました。今後、博多〜壱岐〜対馬航路に就航する予定です。

【画像】これが新しい「ジェットフォイル」の外観イメージです

ジェットフォイルは、2基のガスタービンエンジンで駆動されるウォ―タージェット推進機から毎秒3トンの海水を噴射して前進し、前後に設けられた2枚の水中翼に発生する揚力で海面から浮上することで、最高時速80km以上で航走します。

九州郵船でのジェットフォイルの新船は、1991年に就航した「ヴィーナス」以来となります。川崎重工の神戸工場で建造され、2029年6月の引き渡しが予定されています。新型のガスタービンエンジン（VERICOR TF50B）を搭載し、安全性を向上させた新しい客席レイアウトを採用するとしています。

なお、川崎重工は1987年にアメリカのボーイング社からジェットフォイルの製造・販売権を引継ぎ、1989年から2020年までに16隻を建造。今回、川崎重工では8年ぶりの新造船受注となりました。