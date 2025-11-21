´Ñ²»»û»Ô¤Î¿·¤·¤¤Æ»¤Î±ØÀ°È÷¡¡2´üÌÜ¤Îº´Çì»ÔÄ¹¤¬²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¡ÖÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¡¡¹áÀî
´Ñ²»»û»Ô¡¿º´ÇìÌÀ¹À »ÔÄ¹
¡¡11·î16Æü¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇºÆÁª¤·¤¿¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô¤Îº´ÇìÌÀ¹À»ÔÄ¹¤¬21Æü¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¿·¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿·Æ»¤Î±Ø¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡´Ñ²»»û»Ô¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÉÍÄ®¤Ë¿·¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ»º¤ÎÇÀ»ºÊª¤ä¿å»ºÊª¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢±«Å·»þ¤âÍ·¤Ù¤ëÂç²°º¬¹¾ì¤ä°û¿©¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤òÀß¤±¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£