【22日（土）の全国天気】

・ポイント

広く晴天

お出かけ日和

小春日和

北陸以北は雲が多い

22日（土）は、北陸から北日本にかけての日本海側で雲が多く、朝のうちまでは、雨や雪の降る所があるでしょう。ただ、日中にかけては、徐々に晴れ間が広がってくる見込みです。その他の各地は、晴れる所が多いでしょう。最低気温は、北日本で冷え込みが強まり、21日（金）朝より5℃以上、低くなる所がありそうです。東日本や西日本は、21日（金）朝と同じか、やや冷え込みの緩む所が多くなるでしょう。

最高気温は全国的に21日（金）と同じくらいで、ほぼ平年並みの所が多い見込みです。関東から九州にかけては、17℃から19℃くらいまで上がる所が多く、日差しもたっぷりあるので、お出かけ日和、小春日和となりそうです。

予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 0℃（-4 平年並み）

青森 2℃（-4 平年並み）

仙台 5℃（-1 11月中旬）

新潟 7℃（＋1 11月中旬）

東京都心 8℃（＋3 11月中旬）

名古屋 7℃（＋2 平年並み）

大阪 8℃（±0 平年並み）

広島 7℃（＋1 平年並み）

高知 6℃（±0 12月上旬）

福岡 8℃（-2 12月上旬）

予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 6℃（-2 平年並み）

青森 9℃（-1 平年並み）

仙台 13℃（＋2 11月中旬）

新潟 13℃（＋1 平年並み）

東京都心 17℃（±0 11月中旬）

名古屋 17℃（±0 11月中旬）

大阪 17℃（-1 11月中旬）

広島 17℃（-2 11月中旬）

高知 19℃（-1 11月中旬）

福岡 18℃（±0 11月中旬）

【3連休は土日を中心にお出かけ日和】22日（土）は、日本海側の雨や雪も朝までにはやみ、日中は太平洋側を中心に、晴れる所が多いでしょう。23日（日・勤労感謝の日）は、ほぼ全国的に晴れて、絶好のお出かけ日和となりそうです。24日（月・振り替え休日）は雲が増え、西日本の一部で雨が降りそうですが、全国的に広く崩れることはない見込みです。一方、連休明けは北日本方面で低気圧が発達し、荒れた天気となる可能性があり、注意が必要です。気温差もかなり大きくなるでしょう。