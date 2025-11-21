日テレNEWS NNN

写真拡大

【22日（土）の全国天気】
・ポイント
　広く晴天
　お出かけ日和
　小春日和
　北陸以北は雲が多い

22日（土）は、北陸から北日本にかけての日本海側で雲が多く、朝のうちまでは、雨や雪の降る所があるでしょう。ただ、日中にかけては、徐々に晴れ間が広がってくる見込みです。その他の各地は、晴れる所が多いでしょう。最低気温は、北日本で冷え込みが強まり、21日（金）朝より5℃以上、低くなる所がありそうです。東日本や西日本は、21日（金）朝と同じか、やや冷え込みの緩む所が多くなるでしょう。

最高気温は全国的に21日（金）と同じくらいで、ほぼ平年並みの所が多い見込みです。関東から九州にかけては、17℃から19℃くらいまで上がる所が多く、日差しもたっぷりあるので、お出かけ日和、小春日和となりそうです。

予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　0℃（-4　平年並み）
青森　　　2℃（-4　平年並み）
仙台　　　5℃（-1　11月中旬）
新潟　　　7℃（＋1　11月中旬）
東京都心　8℃（＋3　11月中旬）
名古屋　　7℃（＋2　平年並み）
大阪　　　8℃（±0　平年並み）
広島　　　7℃（＋1　平年並み）
高知　　　6℃（±0　12月上旬）
福岡　　　8℃（-2　12月上旬）

予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　6℃（-2　平年並み）
青森　　　9℃（-1　平年並み）
仙台　　　13℃（＋2　11月中旬）
新潟　　　13℃（＋1　平年並み）
東京都心　17℃（±0　11月中旬）
名古屋　　17℃（±0　11月中旬）
大阪　　　17℃（-1　11月中旬）
広島　　　17℃（-2　11月中旬）
高知　　　19℃（-1　11月中旬）
福岡　　　18℃（±0　11月中旬）

【3連休は土日を中心にお出かけ日和】
22日（土）は、日本海側の雨や雪も朝までにはやみ、日中は太平洋側を中心に、晴れる所が多いでしょう。23日（日・勤労感謝の日）は、ほぼ全国的に晴れて、絶好のお出かけ日和となりそうです。24日（月・振り替え休日）は雲が増え、西日本の一部で雨が降りそうですが、全国的に広く崩れることはない見込みです。一方、連休明けは北日本方面で低気圧が発達し、荒れた天気となる可能性があり、注意が必要です。気温差もかなり大きくなるでしょう。