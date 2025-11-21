À¸¸»»û¡¢ÄÍÅÄ¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Âè2Æü¡Ê21Æü¡¦µÜºê¸©¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡ËÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Ç¡¢ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¤È¤â¤Ë66¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î133¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼º£µ¨½é½Ð¾ì¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï67¤Ç¡¢27°Ì¤«¤é13°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿Á°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¤é3¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¤ËÀÐÀîÎË¤é7¿Í¡£3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤Î61¿Í¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¡Ê½Ð¾ì84Áª¼ê¡á¥¢¥Þ1¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹19.4ÅÙ¡¢À¾¤ÎÉ÷3.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2430¿Í¡Ë