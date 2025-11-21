Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ö¿´¤ÎÉÂ¡×¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¡Ä¡Ö¿ÍÃÎ¤ì¤ºÇº¤ßÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×µá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¡¡11·î20Æü¡¢A¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÔËÜÆü11·î20Æü¡¢ÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¡¢Åìµþ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤è¤êÎ¬¼°Ì¿Îá¡ÊÈ³¶â10Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¡¢¡ÔÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¿¼¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½êÂ°¤¹¤ëA¤§! group¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Áð´Ö¤Ï10·î4Æü¤ËÏ©¾å¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆÍÁ³¤ÎÂáÊá·à¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥¶! Å´ÏÓ! DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏµÞ¤¤çÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÍèÇ¯1·î9Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡¡¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è!!!!!?¡Ù¤â¸ø³«±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð¾ì²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯Ëö¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤âA¤§! group¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Áð´Ö¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ô°ìÇ¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éËÍ¤Ï¿´¤ÎÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£²ó½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿Áð´Ö¤Î ¡È¿´¤ÎÉÂ¡É ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿ÍÃÎ¤ì¤ºÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©DASHÅç¤Î¥¥ã¥é¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡ÔÍ¥¤·¤µ¤æ¤¨¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀÈ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦Â¾¤Î»Ò¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Õ
¡Ô¥á¥ó¥¿¥ëÉÂ¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç°ìÃ¶µÙ¿¦¤¹¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡Õ
¡¡º£²ó¤ÎÁð´Ö¤ÎÃ¦Âà¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î½ÅÍ×¤µ¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â¿¤¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡ÈÁÇ¹Ô¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡Áð´Ö¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÅ¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢º£¸å¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ä¤¤¿¼¼ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î ¡È¿´¤ÎÉÂ¡É ¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸øÉ½¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁð´Ö¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ë¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤È¤á¡¢»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë ¡È¿´¤Î·ò¹¯¡É ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡Áð´Ö¤Ï°ú¤Â³¤STARTO ENTERTAINMENT¤Ø¤Î½êÂ°¤ÏÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤À¤í¤¦¡£