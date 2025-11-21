ÎØÅç»Ô¡¢¥È¥¤¥ì¥«¡¼3Âæ¤òÆ³Æþ¡¡Âç·¿¤Ë¤Ï¼Ö¤¤¤¹ÍÑ¤ÎÉô²°¤â
¡¡ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ï21Æü¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥È¥¤¥ì¥«¡¼3Âæ¤òÊóÆ»¸ø³«¤·¤¿¡£Âç·¿¤Î1Âæ¤Ë¤ÏÍÎ¼°ÊØ´ïÀßÃÖ¤ÎÉô²°¤¬¸Þ¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¼¼¡×¤Î1Éô²°¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤ª¤à¤Ä¸ò´¹Âæ¤â¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡¢ÈòÆñ½ê¤Ê¤É¤Î¥È¥¤¥ì´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡Â¾¤Î¥È¥¤¥ì¥«¡¼¤Ï¡¢ÍÎ¼°2´ð¤òÅëºÜ¤·¤¿¾®·¿1Âæ¤È¡¢ÍÎ¼°1´ð¤È¾®ÊØ´ï1´ð¤Î¾®·¿1Âæ¡£3Âæ¤È¤âÇÛ´ÉÅà·ëËÉ»ß¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿»þ¤ÏËÉºÒ·±Îý¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤·¡¢ºÒ³²¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£»ÔËÉºÒÂÐºö²Ý¤ÎÁ°Àî¹¯¹°²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£