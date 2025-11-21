¿þÌî»Ô¿Ü»³¤Î¹ñÆ»469¹æ¤Ç¥¯¥Þ¤é¤·¤ÌÜ·â¾ðÊó¤¢¤Ã¤¿¤È»Ô¤¬È¯É½¡ÄÉÕ¶á¤Ç¤Ï1Æ¬Êá³ÍŽ¥¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÊÀÅ²¬¡Ë
ÀÅ²¬Ž¥¿þÌî»Ô¤Ï20Æü¡¢¿þÌî»Ô¿Ü»³¤Î¹ñÆ»469¹æ¤Ç¥¯¥Þ¤È¸«¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥¯¥Þ1Æ¬¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¿þÌî»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙ»Î»Ô¤È¤Î»Ô¶¤ËÉÕ¶á¤Î¿þÌî»Ô¿Ü»³¤Î¹ñÆ»469¹æ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿þÌî»Ô¿Ü»³¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬¡Ö¿å¥öÄÍ¸ø±à¡×ÉÕ¶á¤ËÀßÃÖ¤·¤¿È¢¤ï¤Ê¤Ë¤Ï¡¢18ÆüÄ«¡¢¥á¥¹¤ÎÀ®½Ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±Æü18Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¿þÌî»Ô¿Ü»³¤Î¿å¥öÄÍ¸ø±à¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¥³ー¥¹¾å¤Ç¡¢À¾Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿þÌî»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤òÄÌ¤ëºÝ¡¢¥¯¥ÞÎë¤ä¥é¥¸¥ª¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤Ê¤É½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
