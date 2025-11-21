ÉôÈñ500Ëü±ßÃåÉþ¤Î¶µÍ¡ÌÈ¿¦¡¡Ê¡°æ¸©Î©»ª¹¾¹â¤ÎÌîµåÉô¸ÜÌä
¡¡Ê¡°æ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï21Æü¡¢¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÌîµåÉô¤ÎÉôÈñ·×Ìó552Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¸©Î©»ª¹¾¹â¤Î¸«±äÍÛ°ì¶µÍ¡¡Ê45¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤·¤¿¡£Ê¹¤¼è¤ê¤ËÅê»ñ¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á´³ÛÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹»Ä¹¤â²ü¹ð½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸«±ä¶µÍ¡¤Ï2021Ç¯7·î¡Á25Ç¯3·î¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÍÑ¶ñ¹ØÆþÈñ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÉôÈñ¤òÃåÉþ¤·¤¿¡£ºÇÄã¸Â¤ÎÍÑ¶ñ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Ç¼ÉÊ½ñ¤òµ¶Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤Î¸ÜÌä¶µ°÷¤¬ÉÔÀµ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢º£Ç¯10·îÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Î¹Éô¿¿¼÷ÈþÉûÉôÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¸ÅÌ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¸©Ì±¤Î¿®Íê¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¤¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£