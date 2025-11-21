ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¤Ò¤È¤ê¥«¥é¥ª¥±¤ËÄ©Àï¡Ö±äÄ¹¤Þ¤Ç¤·¤Æ1»þ´ÖÈ¾²Î¤Ã¤¿¡×
¡¡20Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë
¡¡ÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤Ø¤Î³®Àû¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÀî¡£Âçºå¤Ç¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃÂê¤ÏÂçºå¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¡£
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¤Ã¤Æº£¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ò¤·¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ê´¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬¶ì¼ê¤Ê¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¶ËÎÏÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£ÂæËÜ¤¬Íè¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÊý¤Ë²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î1¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º1»þ´Ö¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡Ê¿¼¤¯¡ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«1¿Í¤Ç¡×
¡Ö²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â²»¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢±äÄ¹¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡£Æ±¤¸³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê·ë¶É1»þ´ÖÈ¾²Î¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤¿¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë