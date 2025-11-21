成河が一人芝居で挑む舞台『ナルキッソスの怒り』26年4月に日本初上演 演出は藤田俊太郎
世界各国で上演され人気を博すセルヒオ・ブランコ作の舞台『ナルキッソスの怒り』が、東京芸術劇場シアターウエストにて2026年4月18〜30日に日本初上演されることが決定した。演出は藤田俊太郎が務め、2011年と2025年に読売演劇大賞優秀男優賞を受賞した成河（そんは）が一人芝居に挑む。
リアルと虚構が交錯するオートフィクションで描かれる、セルヒオ・ブランコ作、仮屋浩子翻訳で出版されている『ナルキッソスの怒り』。
2015年にモンテビデオでセルヒオ自身の出演により初演して以降、南米をはじめ世界各国で上演され、2020年のロンドン公演は、「オフ・ウエスト・エンド・シアター・アワード」の2021年度最優秀新作賞を受賞した本作が、このたび、日本初上演される。
出演はミュージカルからストレートプレイまで、その確かな演技力で劇場空間を魅了する成河。一人芝居で本作に挑む。
劇作家であり、大学で教鞭も取るセルヒオ。彼は学会に出席するため、スロベニアの首都リュブリャナを訪れる。そこで、イゴールという美しい青年と知り合い、彼との情事に溺れていく。そして滞在するホテルの部屋、228号室で発見したのは部屋のあちこちに点在する数々の、染み。この2つの事象が、セルヒオを戦慄の真実へと導いてゆく…。
物語はセルヒオ自身が滞在したスロベニアの首都リュブリャナのホテルでの体験を基に描かれる。冒頭、成河はセルヒオとの交流を観客に語り始める。そして展開される、ホテルでの奇妙な出来事。そこにいるのは、成河かセルヒオか…緻密で怪奇な世界に観客を誘う。
演出するのは、藤田俊太郎。常に言葉と対話を大事にしている藤田が成河とタッグを組み、オートフィクションミステリーの世界を描く。
成河は「初めて戯曲を読んだ時は真剣に断ろうと思ったくらい『上演』そのものが困難に思えた作品でした。この作品が持つ『オートフィクション』という表現様式、それを日本の演劇として形にして行く作業は並大抵ではないと感じました。幸いひとり芝居ということで翻訳に深く関わらせていただける、その事に背中を押され、僅かな光と無謀な好奇心だけを頼りに引き受けました」とコメント。
そして「半年ほど演出の藤田さんや翻訳の仮屋さんたちと作業を続けてきて、いま、足を踏み入れたことの無い危険な場所を彷徨うような感覚に震えています。これは得難い演劇体験になるだろうと今からワクワクしています。ぜひネタバレ厳禁で。皆さまにもこの新しい感覚を楽しんでいただけたらと思います」とメッセージを寄せた。
演出の藤田俊太郎は「『ナルキッソスの怒り』。この戯曲に初めて触れた時から、オートフィクションという新しい演劇の可能性に魅了され続けています。舞台は現代、壮年の大学教授が学会のために訪れたスロベニアで事件は起こります。美しい青年との出会いを通し、彼が見て聴いたものは現実なのか幻なのか。自分、とは何者なのか。劇はギリシャ神話をモチーフにしながら、現代社会、環境、格差、人間の在り方など多くの疑問を投げかけます。ユーモアを交えて、時に有名な映画や音楽のシーンを織り込み、また官能的に進んでいきます」と本作について語る。
そして「成河さん、作者であるセルヒオ・ブランコさん、翻訳の仮屋浩子さん、北隆館の関係者の皆様、プロデューサーの皆様と時間をかけて上演台本を創りました。その過程そのものが劇的であり、作品の中に反映されています。成河さんの言葉、身体、歌、芝居には美しさと輝きが宿り、2026年の世界を写し出す鏡になると思います。この鏡は頑丈なのか、それとも血だらけなのか、はたまた粉々に砕けているのか。お客様は自分自身の現在の姿を覗き込んでいただけると思います。虚実を織り交ぜながらお届けする舞台を堪能し、体験していただけたら。日本初演の演出を担えることに誇りを持って、皆様のお越しを劇場でお待ちしております」と続けた。
舞台『ナルキッソスの怒り』は、東京芸術劇場シアターウエストにて2026年4月18〜30日上演。
