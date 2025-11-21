º¸ÊÑ²½¤¬ÉÔÈ¯¡ª¡©Î©¤Á¹ç¤¤ÉÔÀ®Î©¤ÇºîÀïÊÑ¹¹¤ä¤à¤Ê¤·¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¹¶¤á¤¿°¤±ê¤Ï¡Ä
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬7ËçÌÜ¤Î°¤±ê¡Ê31¡áï¤»³Éô²°¡Ë¤ÏÅìÁ°Æ¬12ËçÌÜ¤ÎÆ£¥ÎÀî¡Ê20¡á°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢5¾¡8ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ÏÆ£¥ÎÀî¤¬Àè¤ËÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÁê¼ê¤òÂÔ¤ÄÎ®¤ì¡£Æ£¥ÎÀî¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ä¤Ã¤«¤±¡¢2ÅÙÌÜ¤Ï°¤±ê¤¬º¸¤ØÊÑ²½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤³¤é¤¨¤¿Æ£¥ÎÀî¤ËÂÐ¤·¡¢°¤±ê¤¬¹¶¤á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÊø¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï°¤±ê¤Î¼ê¤Ä¤¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÇÎ©¤Á¹ç¤¤ÉÔÀ®Î©¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÊÑ²½¤Ç¤¤Ê¤¤°¤±ê¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤â¤í¼êÆÍ¤¤«¤é¹¶¤á¹þ¤ó¤À¡£²ó¤ê¹þ¤ó¤ÀÁê¼ê¤òÅÚÉ¶ºÝ¤ØÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤È¤³¤í¤ÇµÕÅ¾¤Î±¦ÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£