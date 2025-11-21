＝LOVE高松瞳、ニーハイソックスで美脚スラリ 銀杏並木での写真に「秋の妖精」「映画のワンシーンみたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が11月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。銀杏並木でのニーハイソックス姿が、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブメンバー「同じ人間とは思えない」眩しいニーハイソックス姿
高松は「イチョウ並木綺麗だった！」とつづり、ライトアップされた銀杏並木を背景にした写真を公開。クリーム色の温かそうなトップスに白いミニスカートを着用し、ニーハイソックスとショートブーツを組み合わせた姿を披露した。ほっそりとした美しい脚が際立ち、秋の夜に映えるショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「秋の妖精」「映画のワンシーンみたい」「可愛すぎる」「ライトアップより輝いている」「スタイル良すぎて同じ人間とは思えない」「ホントに綺麗」「もこもこしたの似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
