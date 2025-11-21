【日本一かわいい中学生候補】るう＜JCミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/21】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第9回は、ミクチャ審査代表“るう”さんのインタビューを届ける。
【写真】今年の“日本一かわいい女子中学生”ファイナリスト14人
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
有名になりたいから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
負けず嫌いな所、粘り強い所。
― 憧れの有名人はいますか？
IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）さん、aespa（エスパ）のカリナ（KARINA）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は2023年からミスコンに参加していましたが、ファイナリストになる事が出来ず、辛くて2024年はミスコンに参加しようと思う事が出来ませんでしたが、夢に少しでも近づきたい、有名になりたいという思いが強く、ミスコンにリベンジしようと思いました。2023年のミスコンからほとんど休む事なく配信もSNSの投稿も毎日続けてきて、応援してくれる方達も増えてくれて、ファイナリストになる事が出来ました。ミスコン以外でも沢山辛い事がありましたが、諦めず続けてきて本当に良かったと思います。
― 将来の夢を教えてください。
インフルエンサー兼モデル。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めない事。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
◆るうさんプロフィール
出身：茨城県
学年：3年生
誕生日：8月29日
MBTI：XNFP
趣味：アニメ、漫画小説
特技：メイク
好きな食べ物：さつまいも
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：小説
◆るうさん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
有名になりたいから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
負けず嫌いな所、粘り強い所。
― 憧れの有名人はいますか？
IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）さん、aespa（エスパ）のカリナ（KARINA）さん。
◆るうさんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は2023年からミスコンに参加していましたが、ファイナリストになる事が出来ず、辛くて2024年はミスコンに参加しようと思う事が出来ませんでしたが、夢に少しでも近づきたい、有名になりたいという思いが強く、ミスコンにリベンジしようと思いました。2023年のミスコンからほとんど休む事なく配信もSNSの投稿も毎日続けてきて、応援してくれる方達も増えてくれて、ファイナリストになる事が出来ました。ミスコン以外でも沢山辛い事がありましたが、諦めず続けてきて本当に良かったと思います。
◆るうさんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
インフルエンサー兼モデル。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めない事。
◆「JCミスコン」ファイナリスト14人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「JCミスコン」とは
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】