櫻坂46・松田里奈1st写真集タイトルは『まつりの時間』 表紙カット4種解禁！
2026年1月20日に発売される櫻坂46・松田里奈1st写真集のタイトルが『まつりの時間』に決定。併せて、4種類の表紙カットが解禁された。
【写真】＠Loppi・HMV限定版表紙は儚げで透明感のあるカット！ 各限定版表紙カット
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
タイトル『まつりの時間』について、松田は「このタイトルを表紙に当てはめてみたときに、いちばんしっくりきました」とコメント。
「まつり」という言葉が入ったタイトルを選んだ背景には、ファンの皆さんが日頃から親しみを込めて呼ぶ「まつりちゃん」という愛称を大切にしたいという強い想いが込められている。
カバーは、通常版、Sony Music Shop限定版、紀伊國屋書店限定版、＠Loppi・HMV限定版の4種。
通常版は、オークランドの街中でベンチに座り、満面の笑みでこちらを見つめるカット。この日はちょうど26歳の誕生日で、愛らしさの中ににじむ“お姉さんらしさ”が印象的な一枚となっている。
Sony Music Shop限定版は、路地に咲く花のそばでの一枚。「ファンの皆さんが知っているわたしはきっとこの表情かな」―そんな“まつりスマイル”があふれる表紙カットだ。
紀伊國屋書店限定版は、オークランドのレトロなトラムに乗って、後ろを振り返り、話しかけているようなシーンが切り取られている。ブルーのボーダーニットは、松田のお気に入りの一着だという。
＠Loppi・HMV限定版は、撮影初日にビーチでのカット。後ろから夕陽が差し込み、柔らかな光が包み込み、どこか儚げで透明感のある、“初日ならでは”の初々しさが魅力的な一枚となっている。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。
【写真】＠Loppi・HMV限定版表紙は儚げで透明感のあるカット！ 各限定版表紙カット
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
タイトル『まつりの時間』について、松田は「このタイトルを表紙に当てはめてみたときに、いちばんしっくりきました」とコメント。
「まつり」という言葉が入ったタイトルを選んだ背景には、ファンの皆さんが日頃から親しみを込めて呼ぶ「まつりちゃん」という愛称を大切にしたいという強い想いが込められている。
カバーは、通常版、Sony Music Shop限定版、紀伊國屋書店限定版、＠Loppi・HMV限定版の4種。
通常版は、オークランドの街中でベンチに座り、満面の笑みでこちらを見つめるカット。この日はちょうど26歳の誕生日で、愛らしさの中ににじむ“お姉さんらしさ”が印象的な一枚となっている。
Sony Music Shop限定版は、路地に咲く花のそばでの一枚。「ファンの皆さんが知っているわたしはきっとこの表情かな」―そんな“まつりスマイル”があふれる表紙カットだ。
紀伊國屋書店限定版は、オークランドのレトロなトラムに乗って、後ろを振り返り、話しかけているようなシーンが切り取られている。ブルーのボーダーニットは、松田のお気に入りの一着だという。
＠Loppi・HMV限定版は、撮影初日にビーチでのカット。後ろから夕陽が差し込み、柔らかな光が包み込み、どこか儚げで透明感のある、“初日ならでは”の初々しさが魅力的な一枚となっている。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。