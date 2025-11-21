乃木坂46一ノ瀬美空、膝上ミニスカ×透けソックス姿披露「秒でノックアウトされた」「大人可愛い感じで最高」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】乃木坂46の一ノ瀬美空が11月20日、自身のInstagramを更新。ピンクの膝上ミニスカート姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂「大人可愛い」膝上ミニスカ姿
一ノ瀬は「この衣装可愛かった〜」と綴り、雑誌「ar」（主婦と生活社）2025年11月号のオフショットを公開。ふわふわとしたピンクのトップスに、チェック柄のミニスカートを合わせた甘めスタイルを披露した。足元には白のハイヒールとシアーソックスを合わせ、すらりと伸びる美しい脚が際立つショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「天使みたい」「スタイル抜群すぎる」「可愛い」「大人可愛い感じで最高」「秒でノックアウトされた」「シアーソックスが眩しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆乃木坂46一ノ瀬美空、ミニスカ姿のオフショット公開
◆一ノ瀬美空の投稿に反響
