【マイルCS／追い切り診断】ベテラン一角に高評価「A」　スピード感十二分、やる気に満ち溢れ「心身共に劣化した様子は皆無」

第42回（23日／GI、京都芝1600m）には、昨年の覇者ソウルラッシュ、マイルGI3勝のジャンタルマンタル、富士Sを制したガイアフォースなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「」を取り上げる。

■ガイアフォース

芝もダートもハイレベルでこなす万能型。この辺りは、どう考えても母父クロフネの影響が強いからだろう。基礎スピードの質が高く、それを持続する術に長けている反面、日本の芝レース特有の純粋な瞬発力勝負は苦手。故に、ここまで苦労してきたのは同馬の戦績を見ての通りだ。

連続開催後半、Bコース使用3週目としては速い時計の出るレベルだった先週の京都芝。今週からCコースに替わり、この馬の持ち味を潰されるまでの馬場にはならないのでは……。そうであれば、良くも悪くも6歳ながら若く、やる気に満ち溢れ心身共に劣化した様子は皆無の同馬にならまだチャンスは残っている。なにせ、国内外合わせてGIを9回も走ってきたレベルにある馬だ。

【動画】ガイアフォース調教動画

1週前には坂路で目一杯追われ、2F24秒1で弾んでみせたようにスピード感は十二分。最終追いの坂路は4F55秒0で終いだけ確かめるようにサッと流す程度の微調整だったが、この一連のメニューは2023年8番人気4着と健闘した安田記念時と酷似した調整。仕上がりの良さから4カ月ぶりを使った上積みが相当にあり、期待以上の走りを見せてくれそうだ。

総合評価「A」