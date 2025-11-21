カレーフェスで行列…人気鮮魚店が本気でつくった『まかないカレー』天然の魚のアラでダシを取り風味しっかり
カレーで町おこしを進める愛知県稲沢市で開かれた「稲沢カレーフェス2025」には28店が集結し、魚介たっぷりの“お魚屋さんカレー”や「えびふりゃ～の黄金巻き」など個性派メニューが人気を集めました。
■行列を生む“魚屋の本気カレー”
2025年11月2日、愛知県稲沢市役所で「稲沢カレーフェスティバル2025」が開かれました。市内には「オリエンタルカレー」の本社があり、街のシンボル「いちょう」も黄色ということから、稲沢市では“カレーで町おこし”を進めています。
会場には、「カレーラーメン」（500円）や「カレーシフォンサンド」（500円）など、市内の28店舗がオリジナルのカレー料理を販売。中でも行列ができていたのは、市内の人気鮮魚店「朝獲れ鮮魚 魚福」の魚介カレーです
客：
「魚介味がしっかりしみ込んでいて」
別の客：
「このために来たので（食べられて）よかった」
魚福の店主：
「魚屋なので、魚のアラがでる。それでダシをとってそのスープでカレーを作っている」
“天然”の鮮魚にこだわる店主が市場で仕入れた極上のネタと、地元の野菜を合わせてつくる「まかないカレー」（1080円）は、店の隣にある食事処で味わえます。
■寿司店が生んだ“カレー太巻き”
市内の寿司店「海鮮寿司 旬」による意外な組み合わせの一品、「えびふりゃ～の黄金巻き」も人気でした。
客：
「去年並んだけど買えなかったで、今年は早く来た」
店主：
「ウチのシャリは甘口だからカレーとマッチした」
シャリにオリエンタルカレー特製スパイスを混ぜた “カレーシャリ”で、エビフライを1匹丸ごと巻いた太巻きで、稲沢名物・ギンナンをのせています。
客：
「エビもカレーも好きなのでおいしい」
別の客：
「スパイシーな感じじゃないから、子どもも大人も食べられる」
「稲沢カレーフェス」に出店した全28店のカレー料理は、それぞれの店舗でも味わうことができます。
2025年11月11日放送