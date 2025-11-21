カレーで町おこしを進める愛知県稲沢市で開かれた「稲沢カレーフェス2025」には28店が集結し、魚介たっぷりの“お魚屋さんカレー”や「えびふりゃ～の黄金巻き」など個性派メニューが人気を集めました。

■行列を生む“魚屋の本気カレー”





2025年11月2日、愛知県稲沢市役所で「稲沢カレーフェスティバル2025」が開かれました。市内には「オリエンタルカレー」の本社があり、街のシンボル「いちょう」も黄色ということから、稲沢市では“カレーで町おこし”を進めています。

会場には、「カレーラーメン」（500円）や「カレーシフォンサンド」（500円）など、市内の28店舗がオリジナルのカレー料理を販売。中でも行列ができていたのは、市内の人気鮮魚店「朝獲れ鮮魚 魚福」の魚介カレーです



客：

「魚介味がしっかりしみ込んでいて」



別の客：

「このために来たので（食べられて）よかった」



魚福の店主：

「魚屋なので、魚のアラがでる。それでダシをとってそのスープでカレーを作っている」



“天然”の鮮魚にこだわる店主が市場で仕入れた極上のネタと、地元の野菜を合わせてつくる「まかないカレー」（1080円）は、店の隣にある食事処で味わえます。

■寿司店が生んだ“カレー太巻き”





市内の寿司店「海鮮寿司 旬」による意外な組み合わせの一品、「えびふりゃ～の黄金巻き」も人気でした。

客：

「去年並んだけど買えなかったで、今年は早く来た」



店主：

「ウチのシャリは甘口だからカレーとマッチした」



シャリにオリエンタルカレー特製スパイスを混ぜた “カレーシャリ”で、エビフライを1匹丸ごと巻いた太巻きで、稲沢名物・ギンナンをのせています。

客：

「エビもカレーも好きなのでおいしい」



別の客：

「スパイシーな感じじゃないから、子どもも大人も食べられる」



「稲沢カレーフェス」に出店した全28店のカレー料理は、それぞれの店舗でも味わうことができます。



2025年11月11日放送