¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î´é¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¡ÄÉ¡¡¢¿°¡¢¼ª¤¬¤Ê¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¾®ÎÓ¤¨¤ß¤«¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÉÂµ¤¤ÈÊâ¤ó¤À³ØÀ¸»þÂå
¡¡¸ý¿°¸ý³¸Îö¤È¤½¤Î¹çÊ»¾É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¡¤È¿°¡¢¼ª¤¬¤Ê¤¯¡¢¿´Â¡¤Ë3¤Ä¤Î·ê¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®ÎÓ¤¨¤ß¤«¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë20²ó°Ê¾å¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤Ï¸ý¿°¸ý³¸Îö¤ÎÅö»ö¼Ô¡¦²ÈÂ²»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦NPOË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸ý¿°¸ý³¸Îö¤Î´µ¼Ô¤Ï500¿Í¤Ë1¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î´é¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¥È¥¤¥ì¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦ÍÄ¾¯´ü¤Î¤¨¤ß¤«¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿
0ºÐ¤Î»þ¤Î¤¨¤ß¤«¤µ¤ó¡¡¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡ÖÊ¬ÊÚ¼¼¤¬¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¾×·â
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¸ý¿°¸ý³¸Îö¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï½Ð»º»þ¤À¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÊ¬ÊÚ¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°»º¤Þ¤ì¤ë¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Ë¤¤¤¤ó¤À¤¬¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Ê¬ÊÚ¼¼¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ç¼£°å¤¬³Ð¸ç¤·¤ÆÊì¤Ë¡¢¡Ø¾®ÎÓ¤µ¤ó¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¸ý¤¬³ä¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ø¸ý¿°¸ý³¸Îö¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤ï¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¸µ»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ÇÀìÌç³Ø¹»¤Î¼Â½¬¤Ç¸ý¿°¸ý³¸Îö¤Î¼ê½Ñ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ì½Ö°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ª¤â¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡×¤È°å»Õ¤«¤éÂ³¤±¤Æ¹ð¤²¤é¤ì¡¢½é¤á¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼êÂ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿´Â¡¤Ë3¤Ä·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢À¸¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼ç¼£°å¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÀ¸¸å3¥«·î¤ÇºÇ½é¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿´Â¡¤Ë3¤Ä·ê¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¿°¤òÊÄ¤¸¤ë¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¿°¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉ¡¤ÎÎØ³Ô¤â¤Ç¤¡¢µ¡Ç½¤âÀ°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿´Â¡¤Î·ê¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Á³ÊÄº¿¤·¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î´é¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¿Ç»¡¼¼¤«¤é¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï4ºÐ¤Îº¢¤«¤é»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÊäÄ°´ï¤Ê¤·¤Ç¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤Ê¤¤¡£ÊäÄ°´ï¤ò½é¤á¤ÆÉÕ¤±¤¿»þ¤Î¾×·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£½Ö»þ¤Ë¡¢¡Ø¤¦¤ë¤µ¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿å¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¯¤°¤â¤Ã¤¿²»¡×¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î21²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ê½Ñ¤È¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉÂ¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÁ´Éô¡¢¸ý¿°¸ý³¸Îö¤Î¤»¤¤¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ø¤ó¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»×½Õ´ü¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¸ì¤ë¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÇÈ¯»¶¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢¾¯Ç¯±¡¾å¤¬¤ê¤Î»Ò¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶¶ø¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¸ý¿°¸ý³¸Îö¤Î¼ê½Ñ¤ò¡ÖÈþÍÆÀ°·Á¡×¤Î´¶³Ð¤ÇÂª¤¨¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÂµ¤¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¿¤¤´¶¤¸¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö"¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤¿¤¤"¤È´ê¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤ò´Ý¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë