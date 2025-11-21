ºë¶Ì¸©¤¬¥«¥¹¥Ï¥é¾òÎã°Æ¡¡Í¥ÎÉ»ö¶È¼ÔÉ½¾´¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç½é
¡¡ºë¶Ì¸©¤Ï21Æü¡¢µÒ¤¬½¾¶È°÷¤ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¾òÎã°Æ¤ò12·î¤Î¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Í¥ÎÉ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤ò¸©¤¬É½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç½é¤á¤Æµ¬Äê¤¹¤ë¡£È³Â§¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ä·è¡¢À®Î©¤¹¤ì¤ÐÍèÇ¯7·î¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡ÂçÌî¸µÍµÃÎ»ö¤ÏÆ±Æü¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»ö¶È¼Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢É½¾´¤Ê¤É¤ÇËÉ»ßÂÐºö¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾òÎã°Æ¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÄêµÁ¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ò´Þ¤á¡¢½¾¶È°÷¤é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤òÄê¤á¤ëÅØÎÏµÁÌ³¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£°û¿©¶È¤ä¾®Çä¶È¤Ê¤É¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢²ÃÌÁ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡£