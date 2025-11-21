キャンペーン：Ankerの300製品以上がAmazonブラックフライデーでセール価格に
アンカー・ジャパン株式会社は、11月21日（金）からAmazonで順次開催する「先行セール」「ブラックフライデーセール」に参加。300製品以上を割引価格で販売する。
対象となるのは、ポータブル電源、モバイルバッテリー、充電器などの各種製品。
充電器のハイエンドシリーズ「Anker Prime」も対象製品に含まれる。
セール期間11月21日（金）～11月23日（日）：ブラックフライデー先行セール 11月24日（月）～12月1日（月）：ブラックフライデーセール
ポータブル電源
Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station
199,900円→99,950円（50%OFF）
Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station
99,990円→59,990円（40%OFF）
モバイルバッテリー
Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion)
14,990円→9,990円（33%OFF）
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)
3,490円→2,690円（23%OFF）
充電器
Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)
8,490円→4,690円（45%OFF）
Anker Nano II 65W
4,490円→2,690円（40%OFF）