ÆÉÇä£³£³£³½ªÃÍ¡¢£±£µ£¶±ß¹â¤Î£´Ëü£±£¹£µ£¹±ß¡ÄÆâ¼û´ØÏ¢¤Î¿¤ÓÌÜÎ©¤Á£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¾å¾º
¡¡£²£±Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢ÆÉÇä³ô²Á»Ø¿ô¡ÊÆÉÇä£³£³£³¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£±£µ£¶±ß£±£±Á¬¡Ê£°¡¦£³£·¡ó¡Ë¹â¤Î£´Ëü£±£¹£µ£¹±ß£´£¶Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£Á´ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á¡¢£·£¶¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë£²£µ£´ÌÃÊÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¾®Çä¤ê¤äÉÔÆ°»º¡¢·úÀß¤Ê¤ÉÆâ¼û´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î¿¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°Æü¤ÎÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô²¼Íî¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ÏÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢°åÎÅÍÑµ¡´ï¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î£·¡¦£·£±¡ó¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢¥¨¥à¥¹¥ê¡¼¡Ê£¶¡¦£¹£°¡ó¡Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ê£µ¡¦£³£´¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡²¼ÍîÎ¨¤Ï¡¢»°°æ¶âÂ°¡Ê£±£²¡¦£²£¸¡ó¡Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê£±£²¡¦£±£°¡ó¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£±£°¡¦£¹£°¡ó¡Ë¤Î½ç¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£±£±£¹£¸±ß£°£¶Á¬¡Ê£²¡¦£´£°¡ó¡Ë°Â¤Î£´Ëü£¸£¶£²£µ±ß£¸£¸Á¬¤À¤Ã¤¿¡££²Æü¤Ö¤ê¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î²¼Íî¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤Ï£±¡¦£¸£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¦£°£¶¡ó¡ËÄã¤¤£³£²£¹£·¡¦£·£³¡£