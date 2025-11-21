ÃËÀ2¿Í¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤«¤±Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ç´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¡ÄÃË5¿ÍÂáÊá¡¡¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡¡Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ
Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ2¿Í¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ²¼²Â¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤é5¿Í¤Ï2025Ç¯7·î¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ2¿Í¡Ê30Âå¡Á40Âå¡Ë¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ç´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜ²¼ÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÈÈ¹ÔÁ°¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¾å¤Ç2¿Í¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï5¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£