¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¥¢¥Õ¥ì¥³½éÆü¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¬¥Á¥¬¥Á¡×¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿·è¤á¼ê¤âÌÀ¤«¤¹

µµÍüÏÂÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á²½·èÄêÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤¬¡¢11·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µµÍü¤È»åÁ¾¸»Ö´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢TV¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¼ç±é¤ËÂ³¤¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¼ç¿Í¸ø¡¦¿Àºé¼¶¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Í¥¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¿´¶¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£µµÍüÏÂÌé¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿·è¤á¼ê¤Ï¡Ö±ï¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×
¥¢¥Ë¥á²½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤´¶¤¸¤¹¤é¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ì²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È»þ´ü¤¬Íè¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¸Å¤¯¤«¤é·Ý½ÑÅª¤Ê°û¤ßÊª¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ï¥¤¥ó¡£ºÇÀèÃ¼¤ÈºÇ¸Å¤Î·Ý½Ñ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¡¢´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¼Â¼Ì¤Ë¤â¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¡Ø¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¹Ô¤¡¢¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ò²ó¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤Î¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Äºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¿Àºé¼¶Ìò¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿»åÁ¾´ÆÆÄ¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼Â¼Ì¤Ç±é¤¸¤¿Êý¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤·¤È¤Æ¤â¥æ¥Ëー¥¯¡£¼Â¼Ì¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µµÍü¤µ¤ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¹¤Ç¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤Ìò¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï±Æ¤Î¤¢¤ëÌò¤â¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Éý¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñµÄ¤Î¾ì¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Äó°Æ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¥·ー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Î»åÁ¾´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢µµÍü¤¬Ë»¤·¤¯¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÏËè½µ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÄ´À°¤âÆñ¤·¤¤¾å¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âµµÍü¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎã¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤µ¤ó¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆµµÍü¤µ¤ó¤â¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µµÍü¡£¡Ö16Ç¯Á°¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤Ç²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼êÃµ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿µµÍü¤Ï¡¢¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¿ô¤ÎÄ¹¤¤¥¢¥Ë¥á¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤»þ´ÖÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤ë·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö±ï¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÊªÍýÅª¤Êµ»½Ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ê¥É¥é¥Þ¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¡Ë¤è¤ê¸¶ºî¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿µµÍü¡£¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â±é¤¸¤ë¼¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¡£¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ê¤¡¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Æ±¤¸Ìò¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤È¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï±é¤¸Êý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥ê¥Õ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤ä¸ÆµÛ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿ÏÈÆâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤á¤Ê±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Î±éµ»¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÏ¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³½éÆü¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¬¥Á¥¬¥Á¡£¤É¤³¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¤ÎµµÍü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¸¶ºî¤Î¼¶¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡£¥Ô¥å¥¢¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¶¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤«¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Áー¥à¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ê¼ýÏ¿¤ò¡Ë¿Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿µµÍü¤Ï¡¢À©ºî¥Áー¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶ーPV¤ò´Ñ¤¿µµÍü¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£¥¢¥Õ¥ì¥³»þ¤È¤Î²è¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡ÖËÍÊÂ¤ß¤Î²è¡Ê¥é¥Õ²è¤Î¾õÂÖ¡Ë¤ËÀ¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡Ê¸¶ºî¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤º¤Ë¡ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖºîÉÊ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ¤·¤µ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÊÔ½¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³»þ¤ÎµµÍü¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È²¿ÅÙ¤â¿Ö¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÁá¤¯·Á¤Ë¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö°¡¼ù¡ÊÄ¾¡ËÀèÀ¸¤«¤é¤â¡¢Áñ¸·¤Ê´¶¤¸¤Ç¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¼Ô¤«¤é¤ÎÂÀ¸ÝÈ½¤Ë¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£µµÍü¤â¡ÖËÍ¤âÏ¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö´üÂÔMAX¤À¤Ê¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤ËµµÍü¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³½éÆü¤Ï¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÃà°ì¡¢°¡¼ù¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£
1ÏÃ¼ýÏ¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È¤Ç°¡¼ù¤é¤â¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿µµÍü¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÁí¹ç·Ý½Ñ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¶¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¾¯¤·¹â¤á¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¡Ê¼ýÏ¿¤¬¡Ë2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµµÍü¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î¼¶¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Èー¥ó¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡Ö·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤·¡ª¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãå¼Â¤Ë¼¶¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½¼¼Â´¶¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ÏÓÌ³Ð¤ÈÌ£³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¤â¤Î¡£¥¢¥Ë¥á¤ÏÓÌ³Ð¤âÌ£³Ð¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤Ç¤É¤¦Êä¤¦¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¡È¿§¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿§¡¢¥Ü¥È¥ë¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤«¤âËÜÊª¤ß¤¿¤¤¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤ÆÀä»¿À©ºîÃæ¤À¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤ÈµµÍü¤â½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Î±ÇÁü¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¼¶¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µµÍü¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½ã¿è¤Ç¡¢°é¤Á¤â¤¤¤¤»Ò¡£¥Ó¥¸¥å¤Ï¥Á¥ã¥é¤Ã¤È¤·¤¿¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï½ã¿è¤ÊÀÄÇ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇØ¤¤¤Æ¤¤¿Éã¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯Î¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£²¿¤«¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿Í´Ö¤Îßê¤á¤Êý¡¢³«¤Êý¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¸½ºß¼ýÏ¿Ãæ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î³Ð¸ç¤Ç¤½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿í÷¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¿²»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤³¦¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢µ¬ÌÏ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£µµÍüÏÂÌé¤«¤éKAT-TUN¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö
ËÁÆ¬¤«¤é²¿ÅÙ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤ÏËè½µ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤ÎµÈÅÄ¾°µ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼ýÏ¿Ãæ¤ËÃ¯¤«¤¬¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¼ýÏ¿¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿µµÍü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥±¥í¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¸«ÍÍ¸«¿¿»÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤ò¤á¤¯¤ë²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤á¤¯¤ê¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤È¤«¡£ÀÞ¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤ÎÆþ¤ìÊý¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£
ºÇ½é¤ÏÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤Ç¡¢¼¶ÀìÍÑ¤Ë1ËÜ¥Þ¥¤¥¯¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎÙ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿µµÍü¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÃç´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢1ÏÃ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¼ýÏ¿»þ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢µµÍü¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë½éÆü¡ª¡¡½éÆü¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤«¤é´é¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°Î¤½¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµµÍü¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò½Å¤Í¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÀ¼¤Ç¡Ê¼Çµï¤ò¡ËÀ®Î©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µµÍü¤Ï¡¢¡Ö´¶³Ð¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¼Ì¤ÈÀ¼¤Î¼Çµï¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Î¸½¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡£µµÍü¤Ï¡ÖÁ°¼¼¤Ï³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥¹¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â½çÄ´¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÀ¼¤À¡ª¡¡¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤µµÍü¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼¶¤ËÅÜ¤ë±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤ÈËè²ó¡¢µµÍü¤µ¤ó¤ÎÀåÂÇ¤Á¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£KAT-TUN¤¬½Ð¤¿¡ª¡¡¤Ã¤Æ¥Öー¥¹¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤â¡¢µµÍü¤«¤éKAT-TUN¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö½÷À¥¥ã¥é¤È¼¶¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¿§¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢µµÍü¤¬¡Ö¤½¤Î¼ýÏ¿Åö»þ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¤¬Â¿¤¯¤Æ¡ÊKAT-TUN¤¬¡Ë½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¡£»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼èºà¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢µµÍü¤Î¥âー¥É¤¬KAT-TUN¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÎ¢ÏÃ¤È¤·¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¡Ê»³²¼ÃÒµ×¤È¡Ë¤ª¸ß¤¤¡¢·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë
È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¥ï¥¤¥óÂÐ·è¤ËÄ©¤à±óÊö°ìÀÄÌò¤Îº´Æ£ÂóÌé¡¢¥½¥à¥ê¥¨¸«½¬¤¤¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÃÎ¼±¤ËË³¤·¤¤¼¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»çÌî¸¶¤ß¤ä¤ÓÌò¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£º´Æ£¤«¤é¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¡£µµÍü¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó»ö¶ÈÉô¤ÎËÜ´Ö¤µ¤ó¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Î¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤Ò¤È¤Äµó¤²¤ë¤Ê¤é¥ï¥¤¥ó¡£µ¤²¹¡¢³«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Îò»Ë¤Ò¤È¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì£¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ó¤Ê±ÕÂÎ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦Ì£¡¢¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ï¥¤¥ó¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦°¡¼ùÄ¾¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ÆµµÍü¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£ÆüÊ©ÊÆ¶¦Æ±À½ºî¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of GOD¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë»³²¼ÃÒµ×¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿µµÍü¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¡¢·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤¬·Ò¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤ËìÔÂô¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¸¶ºî¤Î°¡¼ù¤È¤â3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë°û¤â¤¦¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËµµÍü¤Ï¡¢¡Ö»³P¤Ï»£±Æ¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¡£ËÍ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¹ñÆâ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï¥Öー¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¡¢¼èºà¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£»åÁ¾´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò»ØÅ¦¡£µµÍü¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤È¤¤â¡¢°û¿©Å¹¤ÎÊý¤«¤éÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ï¥¤¥ó¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅØ¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Î¼¶Ìò¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·è¿´¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç»åÁ¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ð¤«¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ï¥ï¥¤¥óÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡£¥ï¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¥æ¥Ëー¥¯¤Ë¤âÌÌÇò¤¯¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£ー¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê´¶Æ°¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
µµÍü¤Ï¡Ö¸¶ºî¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ê¿§¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼èºà¿Ø¤Ë¤Ï¡Ö¹á¤ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ð·Ê¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆÏ¤±Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤¿¤é¡ª¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÎÏÅº¤¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Üー¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ìー¥ô¥©ー²ò¶ØÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢µµÍü¤¬³«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥ï¥¤¥ó´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¥â¥È¥Ã¥¯¥¹¡¦ËÜ´Ö»á¤Î¼êÇÛ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Üー¥¸¥ç¥ì ¥Ìー¥ô¥© ¥¥å¥ô¥§¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥æ¡¦¥ô¥£ー¥Ë¥å¡×¡£ËÜ´Ö»á¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜ´ÖÄ¹²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µµÍü¤¬¥Èー¥¯Ãæ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë»åÁ¾´ÆÆÄ¤¬¥°¥é¥¹¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆËÜÆü¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤ÎÌµ»ö¤Î´°À®¤ÈÀ®¸ù¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡ØSante!¡Ê¥µ¥ó¥Æ¡ª/¡Öe¡×¤Ï¡¢¥¢¥¥åー¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡Ù¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢µµÍü¤È¾Ð´é¤Ç´¥ÇÕ¤ò¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÄù¤á³ç¤é¤ì¤¿¡£
