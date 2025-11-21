[PTS]¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó17»þ30Ê¬»þÅÀ¡¡¾å¾º72ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî93ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡11·î21Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï191ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï72ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï93ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï48ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬17ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï24ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï220±ß°Â¤ÈÂçÉý°Â¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î21Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4424>¡¡£Á£í£á£ú£é£á¡¡¡¡¡¡¡¡605¡¡ +100¡Ê +19.8%¡Ë
2°Ì <2743>¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 80¡¡¡¡ +8¡Ê +11.1%¡Ë
3°Ì <9242>¡¡¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦¡¡¡¡¡¡ 1960¡¡ +193¡Ê +10.9%¡Ë
4°Ì <4570>¡¡ÌÈ±ÖÀ¸Êª¸¦¡¡¡¡¡¡¡¡ 1520¡¡ +101¡Ê¡¡+7.1%¡Ë
5°Ì <4936>¡¡¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡435¡¡¡¡+19¡Ê¡¡+4.6%¡Ë
6°Ì <4579>¡¡¥é¥¯¥ª¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡675¡¡¡¡+25¡Ê¡¡+3.8%¡Ë
7°Ì <3321>¡¡¥ß¥¿¥Á»º¶È¡¡¡¡¡¡¡¡ 1738¡¡¡¡+60¡Ê¡¡+3.6%¡Ë
8°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.3¡¡ +0.3¡Ê¡¡+3.3%¡Ë
9°Ì <186A>¡¡¥¢¥¹¥È¥í£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡700¡¡¡¡+20¡Ê¡¡+2.9%¡Ë
10°Ì <6330>¡¡ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡ 2740¡¡¡¡+67¡Ê¡¡+2.5%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7277>¡¡£Ô£Â£Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡325¡¡¡¡-30¡Ê¡¡-8.5%¡Ë
2°Ì <6574>¡¡¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¡¡¡¡¡¡¡¡113.7¡¡-10.3¡Ê¡¡-8.3%¡Ë
3°Ì <4594>¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥Ñ¥¹¡¡¡¡¡¡ 53.6¡¡ -4.4¡Ê¡¡-7.6%¡Ë
4°Ì <7776>¡¡¥»¥ë¥·ー¥É¡¡¡¡¡¡¡¡280.7¡¡-18.3¡Ê¡¡-6.1%¡Ë
5°Ì <157A>¡¡£Ç¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¡¡¡¡¡¡¡810¡¡¡¡-50¡Ê¡¡-5.8%¡Ë
6°Ì <7695>¡¡¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡830¡¡¡¡-34¡Ê¡¡-3.9%¡Ë
7°Ì <3672>¡¡¥ª¥ë¥È£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 62.1¡¡ -1.9¡Ê¡¡-3.0%¡Ë
8°Ì <8105>¡¡£Â£Ô£Ã£Ê£Ð£Î¡¡¡¡¡¡535.3¡¡-14.7¡Ê¡¡-2.7%¡Ë
9°Ì <6740>¡¡£Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡ 19.6¡¡ -0.4¡Ê¡¡-2.0%¡Ë
10°Ì <446A>¡¡¥Îー¥¹¥µ¥ó¥É¡¡¡¡¡¡ 1438¡¡¡¡-29¡Ê¡¡-2.0%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡836.6¡¡+18.7¡Ê¡¡+2.3%¡Ë
2°Ì <6501>¡¡ÆüÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4759¡¡¡¡+49¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
3°Ì <5631>¡¡ÆüÀ½¹Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9040¡¡¡¡+93¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
4°Ì <2914>¡¡£Ê£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5813¡¡¡¡+43¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
5°Ì <4307>¡¡ÌîÂ¼Áí¸¦¡¡¡¡¡¡¡¡ 6436.2¡¡+37.2¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
6°Ì <7205>¡¡ÆüÌî¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡389¡¡¡¡ +2¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
7°Ì <4063>¡¡¿®±Û²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4520¡¡¡¡+20¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <7203>¡¡¥È¥è¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3110¡¡+13.0¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
9°Ì <7011>¡¡»°É©½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3871¡¡¡¡+16¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
10°Ì <7013>¡¡£É£È£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2690¡¡+11.0¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6506>¡¡°ÂÀîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3761¡¡¡¡-35¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
2°Ì <2432>¡¡¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡ 2400¡¡-20.5¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
3°Ì <4661>¡¡£Ï£Ì£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3048.7¡¡-24.3¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
4°Ì <3099>¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¡¡¡¡¡¡ 2380.5¡¡-18.5¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
5°Ì <2269>¡¡ÌÀ¼££È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 3156.4¡¡-23.6¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
6°Ì <9434>¡¡£Ó£Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡232¡¡ -1.6¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
7°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 4050¡¡¡¡-27¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
8°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17230¡¡¡¡-95¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
9°Ì <5802>¡¡½»Í§ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5670¡¡¡¡-28¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
10°Ì <9984>¡¡£Ó£Â£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17010.5¡¡-79.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î21Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4424>¡¡£Á£í£á£ú£é£á¡¡¡¡¡¡¡¡605¡¡ +100¡Ê +19.8%¡Ë
2°Ì <2743>¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 80¡¡¡¡ +8¡Ê +11.1%¡Ë
3°Ì <9242>¡¡¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦¡¡¡¡¡¡ 1960¡¡ +193¡Ê +10.9%¡Ë
4°Ì <4570>¡¡ÌÈ±ÖÀ¸Êª¸¦¡¡¡¡¡¡¡¡ 1520¡¡ +101¡Ê¡¡+7.1%¡Ë
5°Ì <4936>¡¡¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡435¡¡¡¡+19¡Ê¡¡+4.6%¡Ë
6°Ì <4579>¡¡¥é¥¯¥ª¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡675¡¡¡¡+25¡Ê¡¡+3.8%¡Ë
7°Ì <3321>¡¡¥ß¥¿¥Á»º¶È¡¡¡¡¡¡¡¡ 1738¡¡¡¡+60¡Ê¡¡+3.6%¡Ë
8°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.3¡¡ +0.3¡Ê¡¡+3.3%¡Ë
9°Ì <186A>¡¡¥¢¥¹¥È¥í£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡700¡¡¡¡+20¡Ê¡¡+2.9%¡Ë
10°Ì <6330>¡¡ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡ 2740¡¡¡¡+67¡Ê¡¡+2.5%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7277>¡¡£Ô£Â£Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡325¡¡¡¡-30¡Ê¡¡-8.5%¡Ë
2°Ì <6574>¡¡¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¡¡¡¡¡¡¡¡113.7¡¡-10.3¡Ê¡¡-8.3%¡Ë
3°Ì <4594>¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥Ñ¥¹¡¡¡¡¡¡ 53.6¡¡ -4.4¡Ê¡¡-7.6%¡Ë
4°Ì <7776>¡¡¥»¥ë¥·ー¥É¡¡¡¡¡¡¡¡280.7¡¡-18.3¡Ê¡¡-6.1%¡Ë
5°Ì <157A>¡¡£Ç¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¡¡¡¡¡¡¡810¡¡¡¡-50¡Ê¡¡-5.8%¡Ë
6°Ì <7695>¡¡¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡830¡¡¡¡-34¡Ê¡¡-3.9%¡Ë
7°Ì <3672>¡¡¥ª¥ë¥È£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 62.1¡¡ -1.9¡Ê¡¡-3.0%¡Ë
8°Ì <8105>¡¡£Â£Ô£Ã£Ê£Ð£Î¡¡¡¡¡¡535.3¡¡-14.7¡Ê¡¡-2.7%¡Ë
9°Ì <6740>¡¡£Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡ 19.6¡¡ -0.4¡Ê¡¡-2.0%¡Ë
10°Ì <446A>¡¡¥Îー¥¹¥µ¥ó¥É¡¡¡¡¡¡ 1438¡¡¡¡-29¡Ê¡¡-2.0%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡836.6¡¡+18.7¡Ê¡¡+2.3%¡Ë
2°Ì <6501>¡¡ÆüÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4759¡¡¡¡+49¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
3°Ì <5631>¡¡ÆüÀ½¹Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9040¡¡¡¡+93¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
4°Ì <2914>¡¡£Ê£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5813¡¡¡¡+43¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
5°Ì <4307>¡¡ÌîÂ¼Áí¸¦¡¡¡¡¡¡¡¡ 6436.2¡¡+37.2¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
6°Ì <7205>¡¡ÆüÌî¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡389¡¡¡¡ +2¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
7°Ì <4063>¡¡¿®±Û²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4520¡¡¡¡+20¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <7203>¡¡¥È¥è¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3110¡¡+13.0¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
9°Ì <7011>¡¡»°É©½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3871¡¡¡¡+16¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
10°Ì <7013>¡¡£É£È£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2690¡¡+11.0¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6506>¡¡°ÂÀîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3761¡¡¡¡-35¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
2°Ì <2432>¡¡¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡ 2400¡¡-20.5¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
3°Ì <4661>¡¡£Ï£Ì£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3048.7¡¡-24.3¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
4°Ì <3099>¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¡¡¡¡¡¡ 2380.5¡¡-18.5¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
5°Ì <2269>¡¡ÌÀ¼££È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 3156.4¡¡-23.6¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
6°Ì <9434>¡¡£Ó£Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡232¡¡ -1.6¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
7°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 4050¡¡¡¡-27¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
8°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17230¡¡¡¡-95¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
9°Ì <5802>¡¡½»Í§ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5670¡¡¡¡-28¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
10°Ì <9984>¡¡£Ó£Â£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17010.5¡¡-79.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹