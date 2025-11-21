アップルのスマートウォッチ「Apple Watch」の大幅なデザイン変更は2028年以降になるという情報が飛び交っています。

↑このデザインは長く楽しめそう（画像提供／I Viewfinder - stock.adobe.com）。

長らくデザイン変更が行われなかったApple Watchですが、2024年の「Apple Watch Series 10」では、本体の薄型化が実現しました。しかし、以前から噂されていた「マグネット式バンドシステム」は、現行モデルの「Apple Watch Series 11」でも採用されていません。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、2026年に発売される「Apple Watch Series 12（仮称）」では大幅なデザイン変更は行われないとのこと。Apple Watchの新しいデザインは、2027年に予定されている「20周年iPhone」の翌年以降に発表されると伝えています。

海外メディアのDigiTimesは以前、2026年に発売されるApple Watchのなかには、新しいセンサーの導入に伴って大幅にデザインを変えるモデルがあると報じていました。一方、非侵襲的な血糖値モニタリング機能の搭載は数年後になると考えられています。

Apple Watchのデザイン変更を心待ちにしているファンも多いと思いますが、その時期はもう少し先になるのかもしれません。

Source: MacRumors

