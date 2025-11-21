【2026年福袋】フロプレステージュ、迎春スイーツ4種/値引き券の入った福袋も登場
関東を中心に122店舗（2025年11月10日現在）を展開する洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ「フロプレステージュ（FLO）」は、2025年12月30日(火)より、年末年始限定の迎春スイーツを発売する。また、数量限定で「FLOの福袋」も発売する。福袋は12月1日〜15日に予約受付。販売は1月1日から。〈迎春スイーツ 商品ラインアップ4種（すべて12月30日発売）〉
◆迎春 8種のフルーツタルト
まろやかな酸味のチーズタルト、またはアーモンド香るダマンドタルトに、洋梨・黄桃・リンゴプレザーブ・オレンジ・ルビーグレープフルーツ・キウイ・苺・赤葡萄を盛り付けたタルト。タルト台は「チーズ」「ダマンド（アーモンドクリーム）」の2種類がある。
・ホール（約20cm）：税込3,229円
迎春 8種のフルーツタルト ホール
・カット 1個：税込745円
迎春 8種のフルーツタルト カット
◆迎春 あまおうのストロベリークリームタルト
アーモンド生地のタルト台にストロベリークリーム、スポンジ、シャンティクリームを重ね、「あまおう苺」を飾ったタルト。
・ホール（約15cm）：税込3,499円
迎春 あまおうのストロベリークリームタルト ホール
・カット 1個：税込799円
迎春 あまおうのストロベリークリームタルト カット
◆迎春 フルーツロールケーキ（年末年始限定ラッピング）
砂糖でマリネした苺・オレンジ・キウイ・黄桃コンポートの4種のフルーツをなめらかなスポンジで巻き上げたロールケーキ。年末年始限定のラッピングで登場。
・1本（約14cm）：税込1,803円
迎春 フルーツロールケーキ（年末年始限定ラッピング）
◆ガレット・デ・ロワ
販売期間：12月30日(火)〜1月4日(日)
・1個（約10cm）：税込1,285円
ガレット・デ・ロワ
「ガレット・デ・ロワ」は、フランスの新年に欠かせない伝統菓子。フランスではフェーヴと呼ばれる小さな焼き物やチャームを生地の中に入れて焼き上げる。
FLOでは、フェーヴの代わりに渋皮栗を丸ごと一粒入れ、バター香るパイ生地にアーモンドクリームを入れて焼き上げた。
ガレット・デ・ロワ〈福袋3種 ラインアップ〉
本体価格：2,000円／3,000円／5,000円 （各種数量限定）
予約受付期間：2025年12月1日(月)〜12月15日(月) ※店頭受付のみ
販売期間：2026年1月1日(木)から、なくなり次第終了。
◆2,000円福袋
・500円値引き券×5枚（2,500円相当）
2,000円福袋
◆3,000円福袋
・500円値引き券×9枚（4,500円相当）
・FLO’sエコバッグ×1個
3,000円福袋
◆5,000円福袋
・500円値引き券×15枚（7,500円相当）
・FLO’sエコバッグ×1個
5,000円福袋
【500円値引き券利用条件】
・利用期間：購入日翌日〜2026年4月30日(木)
・会計総額500円（税抜）ごとに1枚使用可能
・1枚につき500円（税抜）値引き
・秋葉原駅店を除くフロプレステージュ全店で利用可能
・WEB予約・通販では利用不可
・転売不可／現金交換不可／おつりは出ない