【2026年福袋】フロプレステージュ、迎春スイーツ4種/値引き券の入った福袋も登場

関東を中心に122店舗（2025年11月10日現在）を展開する洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ「フロプレステージュ（FLO）」は、2025年12月30日(火)より、年末年始限定の迎春スイーツを発売する。また、数量限定で「FLOの福袋」も発売する。福袋は12月1日〜15日に予約受付。販売は1月1日から。

〈迎春スイーツ 商品ラインアップ4種（すべて12月30日発売）〉

◆迎春 8種のフルーツタルト

まろやかな酸味のチーズタルト、またはアーモンド香るダマンドタルトに、洋梨・黄桃・リンゴプレザーブ・オレンジ・ルビーグレープフルーツ・キウイ・苺・赤葡萄を盛り付けたタルト。タルト台は「チーズ」「ダマンド（アーモンドクリーム）」の2種類がある。



・ホール（約20cm）：税込3,229円

迎春 8種のフルーツタルト ホール



・カット 1個：税込745円

迎春 8種のフルーツタルト カット

◆迎春 あまおうのストロベリークリームタルト

アーモンド生地のタルト台にストロベリークリーム、スポンジ、シャンティクリームを重ね、「あまおう苺」を飾ったタルト。



・ホール（約15cm）：税込3,499円

迎春 あまおうのストロベリークリームタルト ホール



・カット 1個：税込799円

迎春 あまおうのストロベリークリームタルト カット

◆迎春 フルーツロールケーキ（年末年始限定ラッピング）

砂糖でマリネした苺・オレンジ・キウイ・黄桃コンポートの4種のフルーツをなめらかなスポンジで巻き上げたロールケーキ。年末年始限定のラッピングで登場。



・1本（約14cm）：税込1,803円

迎春 フルーツロールケーキ（年末年始限定ラッピング）

◆ガレット・デ・ロワ

販売期間：12月30日(火)〜1月4日(日)

・1個（約10cm）：税込1,285円

ガレット・デ・ロワ

「ガレット・デ・ロワ」は、フランスの新年に欠かせない伝統菓子。フランスではフェーヴと呼ばれる小さな焼き物やチャームを生地の中に入れて焼き上げる。

FLOでは、フェーヴの代わりに渋皮栗を丸ごと一粒入れ、バター香るパイ生地にアーモンドクリームを入れて焼き上げた。

ガレット・デ・ロワ

〈福袋3種 ラインアップ〉

本体価格：2,000円／3,000円／5,000円 （各種数量限定）

予約受付期間：2025年12月1日(月)〜12月15日(月) ※店頭受付のみ

販売期間：2026年1月1日(木)から、なくなり次第終了。

◆2,000円福袋

・500円値引き券×5枚（2,500円相当）

2,000円福袋

◆3,000円福袋

・500円値引き券×9枚（4,500円相当）

・FLO’sエコバッグ×1個

3,000円福袋

◆5,000円福袋

・500円値引き券×15枚（7,500円相当）

・FLO’sエコバッグ×1個

5,000円福袋

【500円値引き券利用条件】

・利用期間：購入日翌日〜2026年4月30日(木)

・会計総額500円（税抜）ごとに1枚使用可能

・1枚につき500円（税抜）値引き

・秋葉原駅店を除くフロプレステージュ全店で利用可能

・WEB予約・通販では利用不可

・転売不可／現金交換不可／おつりは出ない