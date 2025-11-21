主人公の武器はビニール傘？ HoYoverse最新作「Varsapura」を発表31分のデモプレイ映像を公開
【Varsapura】 11月21日 発表
HoYoverseは、最新作「Varsapura」を11月21日に発表した。また、31分のデモプレイ動画も公開された。
公開された映像では現代的な街並みやホラーテイストなマップが確認でき、主人公は「SEAL」という組織に所属し、超常的な現象に対処していく様子が確認できる。
グラフィックもリアル調の人物や街並みが特徴となっている。
アクションではキャラクターを切り替えて戦闘し、主人公はビニール傘を武器としている。【Varsapura - 31 Minutes Gameplay Demo | HoYoverse】
Varsapura - 31 Minutes Gameplay Demo | HoYoverse#Varsapura https://t.co/oR33aM8jLI- Varsapura (@Varsapura) November 21, 2025
SEAL - Shadow Emergency Alliance
Internal Directive 047-EX
All footage was captured from live operational environments (codename: RTX4090). Should you detect any anomalies or interferences,…
