【Varsapura】 11月21日 発表

　HoYoverseは、最新作「Varsapura」を11月21日に発表した。また、31分のデモプレイ動画も公開された。

　公開された映像では現代的な街並みやホラーテイストなマップが確認でき、主人公は「SEAL」という組織に所属し、超常的な現象に対処していく様子が確認できる。

　グラフィックもリアル調の人物や街並みが特徴となっている。

　アクションではキャラクターを切り替えて戦闘し、主人公はビニール傘を武器としている。

【Varsapura - 31 Minutes Gameplay Demo | HoYoverse】

