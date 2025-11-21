BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が20日に放送され、お笑いコンビ「ラブレターズ」の溜口佑太朗（40）がヤクルトの超人気マスコット「つば九郎」との思い出について語り、感謝した。

この日は五十嵐亮太氏（46）、坂口智隆氏（41）の元ヤクルトコンビがゲスト出演。ヤクルトファン歴30年以上で、かつて神宮球場で7年間ボールボーイのアルバイトをしていたこともある溜口は、上重聡（45）とともに番組MCを務めた。

つば九郎は1994年にデビュー。今年2月には、デビューから長年に渡って魂を背負った担当者が急逝したため、現在は活動休止中となっている。

2人に対して、つば九郎について語ってほしいとお題を出した溜口。自身はCS放送でつば九郎と番組共演していたことがあり、毒舌の裏でこっそり動いてくれていたことに感謝しているという。

「ずっと番組一緒にやらせていただいて、CSのほうで。その時に僕は毎年のように“始球式やらしてくださいよ！”みたいなこと言って、それでつば九郎さんが“おまえにできるわけねーだろ！”みたいな感じのくだりがあったんですよ」とお決まりのやりとりがあったとまずは説明した溜口。

「ただ、その裏ではつば九郎さんが球団の方に“そろそろためぐちくんにしきゅうしきやらせてあげてよ”って言い続けて。そして、今年の神宮の開幕戦、僕が始球式やることができたっていう」と今年4月2日のヤクルト―広島戦（神宮）で自身の念願だった始球式が実現したと感謝していた。