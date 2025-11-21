「去年買った服しっくりこない」人へ！【ユニクロ】40・50代の味方♡「シンプルセーター」

去年ときめいて買った服なのに、1年経つとなんだかしっくりこない……なんて悩みはよくあること。そんな40・50代の味方になってくれるのは、やっぱり【ユニクロ】のシンプルセーターかも！ その年のトレンドアイテムや旬のスタイリングに柔軟に対応しやすい主張控えめなデザインと、豊富なカラー展開がポイントです。今買って長く愛せそうなおすすめセーターを、それぞれの魅力とともにお届けします。

もちもち素材に惚れ込むセーターはレイヤードも◎

【ユニクロ】「スフレヤーンクルーネックセーター」\3,990（税込）

インスタグラマーの@_yuzu024さんが「大人な落ち着きのあるカラーともちもち素材がとっても好き」とラブコールを送る、こちらのクルーネックセーター。「ソフトでしっとりとした肌ざわりでチクチクしにくい」（公式ECサイトより）素材で、着心地のよさに期待できる一着です。程よくゆとりのあるボックスシルエットと、肩まわりに余裕を持たせたラグランスリーブのおかげで、レイヤードもしやすいのがGOOD。

一点投入でコーデを格上げするカシミヤ100％素材

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックセーター」\9,990（税込）

トレンドに依存せず愛せるセーターとして見逃せないカシミヤ100％素材のセーター。上質感のある素材は発色の美しさも特徴で、今シーズンも絶妙なニュアンスカラーを含む豊富な色が揃っています。ピタっとフィットしすぎないシルエットがモダンな印象を発揮。1枚でさらりと着るだけでも、カジュアルコーデを格上げしてくれそうです。

リブ編みの凹凸とモックネックがアクセントに

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\3,990（税込）

程よい太さのリブ編みが、コーデののっぺり見えを回避してくれそうなモックネックセーター。「ソフトでしっとりとした肌ざわり」（公式ECサイトより）のニット地のおかげで首元のチクチク感が気になりにくいのが、長く手に取りたくなるポイントに。高さが控えめなモックネックは顔まわりが詰まって見えにくく、大人コーデにも取り入れやすいはず。

気取らないスウェットライクなデザインをニット地で

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

コットン100％で編み上げたなめらかな風合いの生地のおかげで、ミドル世代に似合うクリーンな印象を醸し出すこちらのセーター。ネックラインのディテールやシルエットなどにスウェットプルオーバー風のデザインを取り入れているのがポイントです。スウェットよりもラフさを抑えつつ、気取らない雰囲気がコーデに抜け感を与えてくれます。

