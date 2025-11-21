¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡ÛÆüÌîÌ¤Íè»á¤Î¿·Á¯¤ÊÍ½ÁÛ»ëÅÀ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡¡¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG1¡ÖÂè3²ó¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â590Ëü±ß¡Ë¤¬·è¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBetimo¡¡KEIRIN¡¡Live¡×¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤Î²òÀâ¤Ë¸µ¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆüÌîÌ¤Íè»á¡Ê32¡Ë¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÌî»á¤Ï¥¬¡¼¥ë¥ºÁª¼ê¤ÎÄ´»Ò¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÂ¬¤ëºàÎÁ¤Ë°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤òµó¤²¤¿¡£¡È¼Ì¿¿¡É¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÁ°¸¡Æü¤Î¡û¡ûÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤¬À¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ËÁ´ÉôÉ½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼Ì¿¿¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÈSNS¡É¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¸½Ìò¤Î»þ¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¼«»£¤ê¤Î¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£½÷¤Î»Ò¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤â¤·¤Ã¤«¤ê´Þ¤á¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤Û¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡ÖÆüÌîÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤Î»ëÅÀ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¿Í´Ö´Ñ»¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡¼¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è·è¾¡Àï¡£¿´µ»ÂÎ¤¬ºÇ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡£