ファミマ「極旨 黒豚まんてりやき」発売/ 累計7,000万食突破の人気の中華まんに“大人のてりやき”味が登場

ファミリーマートは11月25日から、「極旨 黒豚まん」の新フレーバーとして、「極旨 黒豚まんてりやき」を全国約1万6,400店舗で発売する。価格は税込240円。

2019年に発売した「極旨 黒豚まん」は、具材比率50%にこだわり、国産の黒豚と玉ねぎを100%使用。もっちり弾力のある生地も特徴の1つで、累計販売数は7,000万食を超えている。2024年には、第82回「ジャパン･フード･セレクション」のグランプリを受賞した。

2025年9月からフレーバー展開を開始し、第1弾として「極旨 黒豚まんカレー」を発売。同社が行ったアンケート調査で、『「極旨 黒豚まん」で食べてみたい味』の1位に選ばれた、“カレー味”を採用した。第2弾となる今回は、同アンケート調査で2位に選ばれた、“てりやき味”を商品化した。数量限定で販売し、店舗により取り扱いのない場合がある。

◆「極旨 黒豚まんてりやき」

「極旨 黒豚まん」の中心に、淡路島産玉ねぎを100%使用したてりやきソースが入った商品。てりやきソースには、高級割烹などでも使われている厳選した醤油や九重味淋の本みりん「九重櫻」など、こだわりの調味料を使用したという。

「極旨 黒豚まん」のこだわりである、国産黒豚と玉ねぎ100%の具材、もっちりとした弾力のある生地はそのまま生かしながら、ソースとの一体感を出すために、黒豚と玉ねぎをてりやき味に味付け。アクセントとして、粗挽き黒胡椒を加えた。生地、国産黒豚と玉ねぎ、てりやきソースを楽しめる3重タイプの商品。「何口でも食べ進めたくなる“大人のてりやき”の味わい」に仕上げたとしている。

【価格】税込240円

【発売日】2025年11月25日(火)

【発売地域】全国

〈アンケート調査の概要〉

『「極旨 黒豚まん」で食べてみたい味』のアンケート調査は、2025年1月に実施。調査対象者は、購入者約2,000人。