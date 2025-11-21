女優の北川景子（39）が21日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」にゲストとして生出演。主演映画「「ナイトフラワー」（監督内田英治、11月28日公開）で共演した、Snow Man・佐久間大介（33）について語った。

番組に寄せたアンケートで、佐久間は北川の印象について「景子さんはめちゃくちゃ○○なので助けてあげたくなる」とコメント。「リズム感？」と予想した北川だったが、正解は「人見知り」。佐久間は「芝居の現場の時は全然感じないのに、バラエティーの現場に来ると目で分かる」と伝えた。

そして「目がめちゃくちゃ泣きそうな子猫みたいな目をしてるので、助けてあげたくなるところが、とてもかわいらしい」との“主張”に、北川は「本当？花粉症とかじゃない？」とユーモアを交えながら、「役柄ではなく自分として出る場面が凄く緊張するのと、初めましての方が多い時にどうしようって」と、バラエティー番組での自身の心境を語った。

また「佐久間君のグループの番組に行かせていただいた時に、半数以上の方が“初めまして”で、凄い大きいんですよ、みなさん男性陣が」と回想。周囲を見上げる仕草で再現しながら「“おお〜”っと思って、凄い緊張したのが、たぶんバレてたのかもしれない」と打ち明け、笑顔を添えて「大丈夫、助けてくれなくても」と呼びかけていた。