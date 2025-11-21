¥Ð¥¤¥¯¤ÏÂçÇË¡Ä Ž¢ÀÖ¿®¹æ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ»ë¤·¤¿Ž£ ¥Ð¥¤¥¯¤Î18ºÐÃËÀ¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤ ¼«¾Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË(76)¤òÂáÊá ¡¡Ì¾¸Å²°¡¦¹Á¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç»ö¸Î
ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¡£Âç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ76ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Î¼«¾Î²ñ¼ÒÌò°÷Ž¥ÅÄÂ¼¾ù°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢20Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è°ð±Ê¤Ç¡¢¸òº¹ÅÀ¤ËÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤Ç¿ÊÆþ¤·¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿18ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡¢´í¸±±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀÖ¿®¹æ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
