注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」に所属するブレイク・モンローとイズィ・デイムの2人。ブレイクはかつて“マライア・メイ”の名で日本でも活躍したレスラーで、女子レスラーの中でも群を抜いたビジュアルと確かな実力で共にファンから高い人気を得ている。

そんな2人がSNSにとあるチェキタイプの写真をアップ。ハリウッド女優のミーガン・フォックスらが過去に撮影していたトイレでの写真をオマージュし、2人ともお揃いのブラックの下着を着用。イズィが便座に座り、そこへブレイクが跨る形で上目線での写真を投稿した。

これにはあまりにも過激すぎるとネットで大バズり。“いいね”は2.6万件を超えるほどの反響ぶりとなり、ファンからは「さすがに過激すぎ」「最高にホットだ」「まともにちゃんと写真を見れない」「本当にプロレスラーなのか？」といったコメントが集まっていた。

