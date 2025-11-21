ÁÒÉß»Ô¤ÎËÉºÒ´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¤¬12·î¤Ë´°À®¤Ø¡¡ºÒ³²ÂÐºö¤ò¶¯²½¡¡²¬»³
´°À®¥¤¥áー¥¸¡¡ËÉºÒ´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー
¡¡²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤¬ºÒ³²ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖËÉºÒ´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬2025Ç¯12·î¤Ë´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁÒÉß»Ô¡¿°ËÅì¹á¿¥ »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖºÒ³²ÂÐºöËÜÉôµ¡Ç½¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÉôÌç¡¢¤½¤ì¤«¤éµß½õ¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥óÉôÌç¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¤´¤í¤«¤éÈ÷¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¡×
¡¡¡ÖËÉºÒ´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡×¤ÏÁÒÉß»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¤ÎËÌÂ¦¥¹¥Úー¥¹¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¡¢¿ÌÅÙ7¥¯¥é¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌÈ¿Ì¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¼¼¤ä¾ÃËÉ¶É¡¢¿åÆ»¶É¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¤¹¤ëÉô½ð¤ò½¸Ìó¤·¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÒÉß»Ô¤Ï»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¤Î²þ½¤¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÉºÒ´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¹ç¤ï¤»¤¿Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó81²¯±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯2·î2Æü¤Ë¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£