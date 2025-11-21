「１円」で「超炭酸ハイボール」が飲める記念イベント開催　全国47都道府県の日本酒が味わえる居酒屋オープン

全国に飲食店を展開するS.H.N株式会社は、新業態の居酒屋「トロ壱（とろいち）」第1号店を、2025年11月28日（金）17時に名古屋駅前にオープンする。

※文中の価格は全て税込表記

全国47都道府県の日本酒を飲み放題（60分638円〜）で楽しめるのが魅力の「トロ壱」。肴には旬の海鮮をはじめ、80種類以上の豊富な料理（最安108円）を取り揃えているため、幅広い年代の利用者が気軽に楽しめる居酒屋だという。

80種類以上の料理を取り揃えている

日本酒飲み放題は、冷蔵庫から好みの銘柄を選び、自分で注ぐセルフスタイル。多彩な銘柄を自由に味わえるのがポイント。日本酒飲み放題以外のドリンクもタコハイ165円、生レモンサワー209円、超炭酸ハイボール319円など、豊富な種類があるのも特徴の一つ。店舗は3フロア、合計146席。営業時間は12:00〜翌6:00だという。

今回、店のオープンを記念して、当日（28日）17時から22時は超炭酸ハイボール(通常価格319円)を「1円」で提供するイベントを実施する（当日は予約不可、22時閉店）。

〈オープン記念イベント〉

・日時：2025年11月28日(金)17:00〜22:00 ※22:00閉店

・内容：超炭酸ハイボール 1円

・条件：〈1〉2フードオーダー制、〈2〉制限時間120分、〈3〉他の優待・クーポン等との併用不可

※オープン当日は予約不可

トロ壱 名古屋駅前店【店舗外観】

〈トロ壱には全国47都道府県の日本酒が勢ぞろい〉

【日本酒飲み放題】

全国47都道府県の日本酒。

・60分 638円

・90分 1,188円

【プレミアム飲み放題】

日本酒(徳利）＋ビール、ハイボール、サワー、茶割、焼酎、果実酒、カクテル、ソフトドリンクなど50種類。

・90分 1,738円

・120分 2,178円

・150分 2,838円

・無制限 3,938円

日本酒は好きな銘柄を一合徳利1,078円でも注文可能。

全国47都道府県の日本酒が勢ぞろい

【肴は酒に合う品を幅広く取り揃え】

「トロ壱」では、【刺身、肉刺し、すぐ出る、酒の肴、サラダ、揚げ物、焼き魚、逸品、〆、口直し】の10カテゴリーで80種類以上の料理を取り揃えているという。中でも、日本酒にあう魚介料理はおすすめ。鮮魚7種類が豪華に盛り付けられた「お造り盛り合わせ」や、ホタテ刺身、胡麻カンパチ、牡蠣バター、トロ鯖塩焼き、特大ほっけ焼き、子持ちししゃも、ホタルイカの沖漬け、つぶ貝わさび、イカの塩辛など。

【店舗概要】

・店名：トロ壱 名古屋駅前店

・住所：愛知県名古屋市中村区名駅3-16-13

・アクセス：名古屋駅東口から1分

・席数：146席（1階38席、2階64席、3階44席）

・営業時間：12:00〜翌6:00