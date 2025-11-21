LA¸ÞÎØ¤Ç»ÈÍÑÍ½Äê¤Î¥Û¥ó¥À¸ø¼°¼Ö¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨ Ì¤È¯ÇäSUV¤ä¿åÁÇ¼Ö¤â³èÍÑ¤«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î¼Ö¤Î¸«ËÜ»Ô¡¦LA¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢3Ç¯¸å¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»ÈÍÑÍ½Äê¤Î¥Û¥ó¥À¤Î¸ø¼°¼Ö¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´ü´ÖÃæ¤Î½ÂÂÚ²ò¾Ã¤Ë´üÂÔ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤«
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ë¡¿Í¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâºÇ¹â°Ì¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÁª¼ê¤äÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤ÎSUV¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¥ê¡¼¥¹Æ³Æþ¤¬¿Ê¤à¿åÁÇ¼Ö¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ÏËýÀÅª¤Ê½ÂÂÚ¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤¿º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢³¹¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾®·¿¤ÎÅÅÆ°¼°¼ÖÎ¾¤â³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë