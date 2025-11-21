城咲仁、第1子妊娠中の妻＆義両親と“顔出し”4ショット 温泉旅行で家族時間満喫し「ベイビーの名前が決まりました」
元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が20日、自身のインスタグラムを更新。妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）と加島の両親との“顔出し”4ショットを公開し、家族旅行の間に子どもの名前が決まったことも明かした。
【写真】「家族がほほえましくて最高の写真」妻・加島ちかえ＆義両親との“顔出し”家族ショットを披露した城咲仁
投稿では「先日10日間ほど ちかちゃんの出産前里帰りでちかちゃんの実家に帰りました」と書き出し、義両親と愛犬・サブレちゃんとともに“人生初の有馬温泉”を訪れたことを報告。現地の名所のひとつ「ねね橋」の前で撮影した家族写真では、寄り添って笑顔を見せる4人とサブレちゃんの姿が印象的だ。続く写真には、旅館での夕食や温泉、客室でくつろぐ様子など、温かな家族時間が多数収められている。
さらに「サブレちゃんは、ワンちゃん専用離れに宿泊」「ワンちゃん用温泉を怖がってタライにだけ乗って ぷかぷか浮いて遊んでました」と、愛犬のかわいらしい姿も紹介。
「この有馬温泉の旅でベイビーの名前が決まりました 私がずっと呼びたい子供の名前は決まっていましたが、漢字が決まらずいました」「しかしちかちゃんの親族が相談にのってくれて めちゃくちゃ運気の良い素敵な漢字の名前が決まりました！」とも明かし、うれしさを伝えた。
コメント欄には温かい声が相次いでおり、「素敵な家族旅行」「ベビーちゃんのお名前発表楽しみにしています」「家族がほほえましくて最高の写真です」「奥さんの顔がだんだん似てきて見えます」「ちかちゃんのお顔の変化みてるとベビーは男の子かな」「サブレちゃんも一緒で暖かい気持ちになりました」など、多くのファンから祝福とエールが寄せられている。
