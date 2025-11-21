¿·¸©Î©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤ÎÀ°È÷·×²è¤Î¸«Ä¾¤·½ä¤ê¸©¤¬¸©µÄ²ñ¤ËÀâÌÀ¡Ä³«´Û¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Ç¯ÄøÅÙÃÙ¤ì»ÜÀßµ¬ÌÏ½Ì¾®¤â(ÀÅ²¬)
¿·¸©Î©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤ÎÀ°È÷·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ï21Æü¡¢¸©µÄ²ñÂ¦¤Ë¡¢³«´Û»þ´ü¤ÎÃÙ¤ì¤ä»ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ëÊý¸þÀ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤¬JRÅìÀÅ²¬±ØÆî¸ý¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Î¿·¸©Î©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤¬100²¯±ß°Ê¾åÉÔÂ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢·×²è¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¡¢¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢¸©¤¬µÄ²ñÂ¦¤Ë¸«Ä¾¤·¤ÎÊý¸þÀ¤òÀâÌÀ¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2028Ç¯ÅÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿³«´Û»þ´ü¤Ï¡ÖÎáÏÂ10Ç¯ÂåÃæº¢¤«¤é¸åÈ¾¡×¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Ç¯ÄøÅÙ¤ÏÃÙ¤ì¤ëÊý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÜÀßµ¬ÌÏ¤Ï¸½·×²è¤ÎÌó2ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤«¤é½Ì¾®¡£¼ýÂ¢Ç½ÎÏ¤Ï200Ëüºý¤«¤é¡¢¡Ö150ËüºýÄøÅÙ¤ò¾å¸Â¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¶ÈÈñ¤Ï298²¯±ß¤«¤éºï¸º¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢À°È÷¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì±´Ö³èÎÏ¤ÎÆ³Æþ¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
