¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Î±¿ÍÑ¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½¤ÏÌÀ¤é¤«¡× ¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç2800Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿Ìä¤ï¤ì¤¿¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¸µ¼Ò°÷¤ËÄ¨Ìò4Ç¯6¥õ·î¤Î¼Â·ºÈ½·è
Åê»ñ¤·¤¿¶â¤ò³ô¤Î±¿ÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Èµ¶¤ê¡¢·ÀÌó¼Ô¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ2800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¸µ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¶âÂôÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò4Ç¯6¥õ·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤«¤é2023Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¶âÂô»Ô¤Î·ÀÌó¼Ô¤é¤Ë³ô¤Ø¤Î¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢¸½¶â¹ç¤ï¤»¤Æ2800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶âÂô»Ù¼Ò¤Î¸µ¼Ò°÷¤ÇµþÅÔ»Ô¤ÎÃË¡Ê66¡Ë¤¬º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï±¿ÍÑÍø±×¤òÈï³²¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÂ¿³Û¤ÎºÄÌ³ÊÖºÑ¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò5Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¶âÂôÃÏºÛ¤Î°ËÆ£Âç²ðºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Â¾¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ø¤Î¸µËÜ¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Î±¿ÍÑ¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò4Ç¯6¥õ·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¹µÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
