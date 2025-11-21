暴力団組員と不適切な交際をし、捜査情報を漏らしたとして、石川県警は21日、刑事部の30代の男性巡査部長を書類送検するとともに、懲戒免職処分としました。

地方公務員法違反の疑いで書類送検された石川県警刑事部に所属する30代の男性巡査部長は、今年6月中旬、捜査対象になっている暴力団組員1人と焼き肉店で食事をしました。その際、飲食費およそ1万円を支払ってもらい、タクシー代として現金5万円を受け取ったということです。

その後、6月下旬にスマートフォンのメッセージアプリの通話機能を使って、暴力団組員に捜査情報を漏らした疑いがもたれています。

7月に入って警察に情報提供があり、巡査部長に確認したところ、情報を漏らしたことを認めたということです。

石川県警は21日、巡査部長を金沢地検に書類送検し、懲戒免職処分としました。巡査部長は「暴力団組員との関係を築き、捜査に役立てたかった」と話しているということです。県警は捜査への支障はないとしています。

県警察本部の川島正近首席監察官は、「職員に対する指導監督や職務倫理教養を徹底し、再発防止と信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。