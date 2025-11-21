井上拓真から漏れた「倒しに行きたい」　世界王者奪還よりも手にしたい“那須川天心の黒星”「ベルトどうのこうのではない」

那須川天心を前にしても、動じずに振る舞い続けた井上拓真(C)産経新聞社

勢いに乗る“新鋭”を前にしても、まんじりとせず――。元世界王者の掲げ続けてきた「目標」はブレなかった。

11月21日、ボクシングのWBC世界バンタム級1位・那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）が、東京都内で記者会見を実施。3日後に江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで行われる同級王座決定戦に向け、両雄が意気込みを語った。

【写真】決戦は11・24…那須川天心が投稿した井上拓真とのフォトセッション

話題性は十分だ。格闘技戦績47戦全勝（キックボクシングは42戦）という華々しい実績を持つ那須川は2023年にボクシングに転向。いわば異なる場所からやってきた新鋭は、転向後8戦目にして初の世界戦となる。お茶の間にも届くネームバリューを持つ27歳に対する関心は高まっている。

世間の関心は那須川に向いている。ゆえに拓真は燃える。

23年10月に現WBA休養王者・堤聖也（角海老宝石）に屈し、王座陥落を喫した29歳には、「引退」の二文字もよぎった。がしかし、悩み抜いた末に現役続行を決断。久しぶり迎える“決戦”に向けてこれ以上にない準備を重ねた。

かつてないほど己を追い込んだ。それは周囲も認めるところだ。大橋秀行会長は言う。

「拓真は、この試合に備えてスパーリングとトレーニングとこれでもかというぐらいに激しい練習を積んできました。それはまさに強くなるか、怪我をするかという闘いのトレーニングでした」