Ê¡ÅÄÍº°ì»á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤ÏºÊ¤«¤é¥À¥á½Ð¤·¡ÖÅ°Ìë¤ÇÀâ¶µ¡É¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤¨ÂæËÜ½ñ¤¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡É¡×
±é½Ð²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì»á¡Ê57¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤«¤é¤Î¥À¥á½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¡ÅÄ»á¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·ëº§¡¢¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºÊ¤Ë¡¢¸¶ºîÊª¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁêÃÌ¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤ºÊ¤À¤¬¡¢¡ÖºîÉÊ¤Ï¸«¤Þ¤¹¤Í¡£¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÇÀâ¶µ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¶äº²2¤ò¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÊ¤¬±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¡¢µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤ª¤¤¡¢¤ª¤¤¡¢¤ª¤¤¡ª¡×¤È¡¢µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÊ¤Ï¡Ö¸«¤¿¤¾¶äº²2¡¢Á´Á³¥À¥á¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö·ë¹½¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤±¡£º£¤«¤é¥À¥á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁ´Éô¸À¤¦¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Æü¤¬¾º¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂæËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Ä¾¤·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤¨¡Á¡ª¡¡Á´Ä¾¤·¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î10³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀºÊ¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Áë¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ³«¤±¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤§ÂæËÜ½ñ¤¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î10³¬¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¥Ð¥é¥Ð¥é¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ã¤Æ¡£¹²¤Æ¤Æ½¦¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢1Ëç¡¢1Ëç¡£¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¡¢°ìÈÖ¤¿¤Á°¤¤¤Î¤Ï±ü¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤Î¸å¤ÏÃ¯¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤â¼ª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¡£Ã¯¤¬ÌÌÇò¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤äÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Á³¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö±ü¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤é¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬1²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢1²ó¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£